Federica Sciarelli ritrova persone scomparse anche mentre è al mare: storia a lieto fine per un 15enne

Dalla tv alla spiaggia. Il volto di 'Chi l'ha visto?', Federica Sciarelli, ha aiutato e contribuito alle ricerche - terminate con un lieto fine - di un quindicenne scomparso dalla spiaggia di Palidoro. Un tempestivo e corale impegno di guardia costiera, forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari ha permesso di mettere fine alla brutta avventura del giovane sparito nel primo pomeriggio, intorno alle 13, alla vista dei genitori da una spiaggia libera di Maccarese, sul litorale nord di Fiumicino.

Le ricerche, durate circa tre ore, sono partite dopo una segnalazione - si apprende dalla capitaneria di Roma - nell'arco di mezz'ora dall'allarme giunto dal 112 sia via mare. I vigili del fuoco hanno cooperato con elicottero già in area e mettendo in allerta il battello con sommozzatori da Riva di Traiano. Intorno alle 16, è stato ritrovato il minore lungo la spiaggia di Palidoro davanti al Bambino Gesù.

Il primo contatto è stato la giornalista Federica Sciarelli e poi con il personale della capitaneria di Roma. Il ragazzo, forse perdendo l'orientamento, ha percorso un lungo tratto a piedi, circa cinque chilometri, sulla costa verso nord. A quanto si è appreso, sarebbe in buone condizioni. Importante anche la collaborazione degli addetti del salvamento sulla costa ai quali è stata diramata via whatsapp la foto del ragazzo.