Federica Gallucci scomparsa da Monterotondo. L'appello dei genitori per ritrovarla

È uscita di casa alle 5:05 del mattino del 31 agosto dalla sua abitazione in via Garigliano, a Monterotondo, davanti alla piccola cappella dedicata alla Madonna, nel quartiere San Luigi, e da allora non se ne hanno più notizie. Federica Gallucci, 14enne di Monterotondo, è scappata di casa come conferma, a RomaToday, la mamma Silvia. “Non stava andando a trovare un’amica, è uscita senza avere una meta” dice. La casa si trova alle porte della città, a ridosso della via Nomentana che porta, anche tramite i mezzi pubblici, alla stazione dei treni.

Federica Gallucci

Federica, alta 1,85 metri di corporatura normale, porta lunghi capelli biondi. Ha gli occhi azzurri e indossa occhiali da vista. Al momento della fuga portava una maglietta nera con il logo Nike sulla manica, pantaloncini jeans chiari, scarpe bianche sempre della Nike. Non è reperibile perché i familiari le avevano sequestrato il cellulare e messa in punizione. Questo avrebbe indotto Federica a scappare di casa. Sarebbero quindi errate alcune ricostruzioni secondo le quali la giovane fosse uscita per andare da una conoscente, a maggior ragione pensando che è uscita di casa alle prime luci dell’alba.

I genitori si sono rivolti immediatamente al 112 ed hanno lanciato un appello sui social per ritrovarla. Chiunque abbia informazioni utili può contattare il numero unico delle emrgenze oppure il comitato scientifico ricerca scomparsi ODV Tel: 388 1894493.