Lo striscione dei Fedayn della Roma bruciato a Belgrado: ora si rischia la guerra tra ultras

Amicizie "sbagliate", furti di striscioni e agguati. Dopo il drappo dei Fedayn giallorossi esposto e bruciato durante la partita Stella Rossa-Cucaricki, nel settore occupato dagli ultras Delije, ora il rischio è quello di una escalation. Doppia, per la verità. La prima in seno alla curva Sud, forse per cancellare il nome storico dei Fedayn. L'altra in Europa.

Le amicizie "sbagliate"

"Avete scelto le amicizie sbagliate", infatti, hanno scritto ieri i serbi in curva. Loro, già alleati con i tifosi del Napoli - rivali della Roma appunto - si riferivano con tutta probabilità al gemellaggio con i BBB, i Bad Blue Boys, gruppo ultras della Dinamo Zagabria e acerrimo nemico proprio della Stella Rossa. O magari anche a quelli del Panathinaikos.

La situazione è in continua evoluzione e già da questa domenica potrebbero esserci nuovi attacchi. Non solo sui campi di calcio perché anche quelli di basket offrono una grande occasione: il 10 marzo si gioca Stella Rossa-Panathinaikos. Questi ultimi, gli stessi ultras che occupano anche la curva dello stadio di calcio di Atene, sono gemellati come detto proprio con i romanisti.

Gli striscioni dei Fedayn e le conseguenze interne

Gli striscioni esposti a Belgrado erano stati rubati ai Fedayn la sera del 4 febbraio, durante un'aggressione egli ultras della Stella Rossa. Dopo la partita tra Roma ed Empoli, i tifosi stavano tornando a casa, quando sono stati letteralmente assaltati da una cinquantina con serbi con le mazze e il volto coperto.

L'attacco ha creato grandi spaccature anche tra le altre curve. Soprattutto in quelle non coinvolte della faida tra romanisti e napoletani. Per questo la situazione rischia di diventare incontrollabile. Anche in curva Sud, infatti, gli animi sono bollenti. I Fedayn vivono da sempre in maniera differente e spesso contraria agli altri gruppi. Diverse idee, anche politiche. Il timore è quello di una doppia resa dei conti.

Le indagini

Sull'aggressione dei serbi nella Capitale, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta per rissa e porto d’armi improprie. I serbi erano in Italia per assistere a una partita di basket della Stella Rossa a Milano. Poi sono scesi a Bologna per partecipare a una commemorazione per Sinisa Mihajlovic e da lì si sono diretti a Roma, probabilmente già con il piano per assaltare i tifosi romanisti e rubare gli striscioni. Quindi la fuga, nonostante l'inseguimento fino in aeroporto.