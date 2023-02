"Siamo tutti Fedayn": il gruppo entra in Sud senza striscione. Tutto l'Olimpico applaude

Erano tutti rivolti a quel settore rimasto inizialmente vuoto gli sguardi degli spettatori che la sera di domenica 19 febbraio erano presenti allo stadio Olimpico di Roma. Una sensazione quasi di smarrimento, di attesa. Ad aspettare i Fedayn Roma. Poi l'ingresso sul muretto 17, senza lo storico striscione - per la prima volta dopo oltre 50 anni. Gli ultrà del Quadraro fanno il loro ingresso mentre gli altoparlanti dell'Olimpico intonano Mai sola mai di Marco Conidi. È il tripudio, prima la Curva Sud e poi ogni settore dello stadio parte con un lungo applauso. È un momento storico, le note dell'inno della Roma si abbassano per far risuonare a tutto volume gli applausi scroscianti, emozionanti, che accompagnano i Fedayn sul loro storico muretto. È la loro prima volta a Roma dopo che alcuni striscioni del gruppo ultrà sono stati esposti e poi bruciati dopo il furto dello scorso 4 aprile da parte dei tifosi della Stella Rossa di Belgrado. Una data storica per la Sud giallorossa.

Fedayn lasciano settore vuoto

È una serata strana quella vissuta dagli oltre 60mila dell'Olimpico, in particolar modo per i circa 12mila romanisti che affollano Curva e Distinti Sud. Per tutti la partita che vede affrontarsi Roma ed Hellas Verona non è sul campo, ma sugli spalti, nel cuore caldo del tifo giallorosso. Le immagini dello storico striscione dei Fedayn esposto e poi dato alle fiamme al Marakana di Belgrado dai Delije fanno male. Sono un colpo al cuore per tutti coloro che frequentano la Sud. Proprio per questo l'attesa è alta: cosa faranno i Fedayn dopo quanto accaduto?

L'ingresso del gruppo sul muretto 17

C'è infatti aria tesa in Sud, prima dell'inizio della partita i Fedayn chiedono in segno di rispetto che gli striscioni degli altri gruppi vengano esposti al contrario. Ma la richiesta non viene accolta. Le varie "pezze" vengono posizionate dagli ultras romanisti sulle rispettive balconate. Ma quella dei Fedayn rimane orfana di striscione, vuota, così come i seggiolini. Alle 20:38 gli ultrà del Quadraro entrano e parte un lungo applauso. Uno, due, tre minuti. Poi da un altro settore della Sud si alza il coro storico, quello che ha accompagnato i Fedayn in Italia e in Europa per oltre mezzo secolo: "E' quanno more er prete".

La Sud e l'Olimpico applaudono i Fedayn

È una apoteosi, molti tifosi con le lacrime agli occhi accompagnano il coro. Poi si alza la voce di tutta la Curva Sud. Un grido all'unisono: "Fe, Fe, Fedayn. Fe, Fe, Fedayn". Sul campo Roma e Verona hanno cominciato a giocare, ma gli sguardi di chi occupa i settori popolari dell'Olimpico sono ancora rivolti al muretto 17. Cantare e supportare la squadra non è la priorità questa sera. II gruppi che occupano la parte alta della Sud non sembrano voler intonare nessun coro. Non lo fanno. Il messaggio è chiaro: siamo tutti Fedayn.

Buona parte dei gruppi che occupano la parte bassa del settore non sembrano però essere dello stesso avviso. I lanciacori si posizionano con i loro megafoni, spalle al campo. E cominciano a intonare i cori. Ma la Sud non risponde. I lanciacori si sgolano, ma ai loro richiami rispondono solamente una cinquantina di ultras, tutti posizionati nella parta bassa e centrale della curva.

La partita sugli spalti

Gli ultras con i megafoni in mano continuano imperterriti a intonare cori. Ma nessuno li segue. I 50 che li seguono diventano sempre meno. Nel silenzio del settore si sente rimbombare solo la voce dei lanciacori e qualcuno in Sud comincia a mugugnare. Chi si trova in Curva continua a rivolgere il proprio sguardo alla balaustra dove sono i Fedayn. I gruppi storici non cantano: Boys, Romanismo, Arditi, Royalist, I Lupi, Vecchi Ultrà, Magliana - unico senza striscione - non cantano. Non è questa la serata per sostenere l'As Roma. Stasera bisogna sostenere lo storico gruppo ultrà del Tuscolano.

La fine del primo tempo

La Roma passa in vantaggio sul finire del primo tempo. L'arbitro fischia la fine dei primi '45. Nell'intervallo la domanda che ci si pone nel settore è solamente una? Cosa succederà nel secondo tempo? Ci potrebbero essere problemi tra i gruppi che lanciano i cori e quelli che hanno deciso di non cantare? Il pensiero che possano scoppiare delle tensioni in seno al settore è papabile, la tensione si taglia nell'aria. La Sud è una bomba pronta a esplodere da un momento all'altro. Ma la Curva si dimostra invece matura. Oggi non è serata per i tafferugli, oggi è la serata di vicinanza ai Fedayn, che per mezzo secolo hanno portato in alto - nelle logiche ultras - il nome della città di Roma.

I secondi 45' minuti

Comincia il secondo tempo, gli occhi sono fissi sui lanciacori che dalla parte bassa della curva riprendono a incitare la Sud. Ma se alla fine dei primi 45' erano rimasti una cinquantina a seguire i gruppi, nella ripresa il numero diminuisce. Anzi, dalla parte alta del settore comincia a partire qualche fischio. Il messaggio sembra essere chiaro: "Oggi non si canta". Ma da sotto non sembrano recepirlo. Il microfono viene preso da un ultras, non un lanciacori. "Siamo la Sud. Siamo uniti e compatti. Non date retta ai giornali. Siamo tutti uniti".

I cori dei Boys Roma

Ma il messaggio non passa. Dalla parte bassa intonano i cori dei Fedayn, ma la Sud non risponde. La tensione sembra salire. Siamo quasi al 60'. Dai Distinti Sud lato Tevere si alza un coro. Compatto: "Fe, Fe, Fedayn. Fe, Fe, Fedayn". Era il segnale che buona parte dei tifosi presenti in Sud aspettava. La Curva diventa una bolgia. "Fe, Fe, Fedayn". Poi parto un loro storico inno e la voce diventa unica. Chi canta lo fa con ardore, il coro si protrae per diversi minuti, sempre più potente, sempre più forte. Poi sono i Boys Roma, altro storico gruppo della Sud che come i Fedayn ha festeggiato lo scorso anno i loro primi 50 anni di vita a inviare un messaggio chiaro, un coro che non ha bisogno di spiegazioni: "Siamo sempre con voi", le Furie Giallorosse esprimono la loro posizione in maniera univoca. Poi un altro coro. "Siamo tutti Fedayn".

Siamo tutti Fedayn

La Sud si rianima, dalla parte alta del settore continuano a partire cori per i Fedayn. Lo stadio canta, gli ultrà del Quadraro applaudono. La loro storia viene riconosciuta da tutto lo stadio Olimpico. La partita prosegue, ma nessuno sembra essere troppo interessato al risultato. Certo bisogna vincere, ma quello che conta è dare un segnale. La Curva Sud è i Fedayn, ed i Fedayn sono la storia della Curva Sud. Anche quanno more er prete: "Siamo tutti Fedayn".