Feci sulla serratura dell'ingresso di Lucha Y Siesta

Brutta sorpresa per le attiviste del centro antiviolenza "Lucha Y Siesta" al Quadraro. Come denunciato dalla casa delle donne sui suoi canali social, ignoti hanno lasciato delle feci sulla serratura del cancello di ingresso dell'edificio.

Feci contro la casa delle donne

Nella mattinata di sabato 25 maggio erano in programma alcune lezioni del corso per operatrici antiviolenza, all'interno della casa delle donne di via Lucio Sestio al Quadraro. Al loro arrivo, le attiviste hanno trovato il cancello aperto "con la serratura coperta di escrementi, il sacchetto pieno davanti e il manifesto per il corteo di Non Una Di Meno strappato".

La replica di Lucha Y Siesta

Un atto vandalico in piena regola, non un incidente o una casualità. Al quale "Lucha Y Siesta", che occupa l'ex sede Atac dal 2008 (ed è stata assolta), risponde con durezza: "In 16 anni una cosa del genere non ci era mai successa - si legge sui social - ci sembra un netto segnale di quanto il contesto e le persone siano cambiate; c’è ora quindi chi considera legittimo vandalizzare una casa delle donne che si occupa di contrasto alla violenza di genere".

"L'odore che avete addosso non ve lo toglierete mai"

"Lo capite da soli che cosa ci facciamo con la vostra m***a - continua il comunicato -. È deprimente pensare all’impegno che ci avete messo su quella serratura. Noi ci abbiamo messo un minuto a ripulire tutto, come abbiamo ripulito questo luogo. L’odore che avete addosso non ve lo toglierete mai. Adesso passiamo le nostre competenze alle operatrici* di domani e più tardi veniamo a riempire Roma di autodeterminazione, rispetto e transfemminismo".

La solidarietà

Sui fatti si è espresso Amedeo Ciaccheri, presidente dell'VIII municipio ed esponente di Alleanza Verdi-Sinistra: “Solidarietà a Lucha Y Siesta. Le istituzioni invece che mettere in difficoltà questa realtà dovrebbero leggere i segnali più preoccupanti - dichiara - e difenderla dalle aggressioni da chi vuole in tutti i modi contrastare i percorsi di liberazione e di rafforzamento delle reti femministe nella nostra città. Dalla parte di Lucha Y Siesta, servirebbe che anche la Regione Lazio che in questi anni ha messo in difficoltà questa realtà così importante".