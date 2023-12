La favela di Roma nord, case di fortuna per vivere sotto i ponti

Casa di legno con tanto di porte, mobili alla rinfusa messi un po' fuori e un po' all'interno degli alloggi di fortuna, lenzuola e coperte per bloccare gli spifferi e cellophane per ripararsi dal freddo. Così nove persone vivevano in una favela di Roma nord, in uno dei sottopassi che incrociano in via Flaminia Nuova con via Due Ponti.

A scoprire le "residenze abusive" sono stati alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Oggi i carabinieri della stazione di Prima Porta hanno effettuato un blitz nell'area, trovando e denunciato a piede libero nove cittadini romeni, di età compresa tra i 53 e i 66 anni, tutti senza dimora. Per tutti l'accusa è invasione di terreni.