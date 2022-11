Il rapinatore fermato dai farmacisti, il racconto: "Ecco come lo abbiamo bloccato"

Senza timore nonostante fosse armato ha affrontato ed immobilizzato un rapinatore con l'aiuto del figlio e di una dipendente e poi lo ha consegnato nelle mani dei carabinieri che lo hanno arrestato. Eroi di giornata i titolari della farmacia Capri di via Val di Cogne, a Conca d'Oro. A finire in manette un 49enne romano, che potrebbe essere lo stesso uomo che nei giorni precedenti all'arresto aveva messo a segno due colpi in altrettante farmacie del III municipio Montesacro, la prima a Casale Nei e la seconda nella vicina Vigne Nuove. A raccontare la mattinata movimentata il figlio 25enne del farmacista, poco prima minacciato con un grosso taglierino dal bandito.

"Era da poco passato mezzogiorno dello scorso venerdì - racconta il farmacista a RomaToday -. Uscito l'unico cliente che avevo appena servito, mi si è presentato davanti un uomo con il volto nascosto da una mascherina FFP2 ed il cappuccio in testa". Senza troppe esitazioni l'uomo ha quindi impugnato un grosso taglierino con il quale ha minacciato il farmacista che si trovava in quel momento da solo dietro al bancone.

"Quando mi ha minacciato con il taglierino ho alzato le mani e non ho reagito - racconta il figlio del titolare della farmacia Capri -. Il rapinatore è quindi saltato dietro al bancone ed ha afferrato il denaro, circa 400 euro. Poi si è diretto verso l'uscita".

Nonostante sembrasse da solo, in realtà in una stanza nel retro della farmacia era presente sia il titolare del locale che una dipendente. "Quando mio padre ha sentito le urla provenire dalla farmacia è uscito dal retro che si trova in prossimità della porta d'uscita e si è trovato faccia a faccia con il rapinatore".

Senza timore il farmacista di 62 anni ha quindi affrontato il malvivente. "Lo ha preso per il giaccone e lo ha fatto cadere in terra - racconta ancora il figlio 25enne del farmacista -. Poi sono intervenuto in suo aiuto assieme ad una dipendente e siamo riusciti a metterlo faccia a terra". Nonostante avesse tre persone contro il malvivente ha provato a liberarsi "e mi ha ferito alla mano con il taglierino".

Riusciti ad immobilizzarlo nel volgere di pochi minuti sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Roma Città Giardino che hanno quindi fermato il rapinatore in flagranza di reato - con i 400 euro appena rubati ancora in tasca.

"Credo che sia giusto raccontare ai romani quanto accaduto - conclude il giovane farmacista -. Adesso vorremmo sapere se è lo stesso uomo che ha rapinato altri colleghi in zona negli scorsi giorni. Sarebbe un bel sospiro di sollievo per tutti i farmacisti della zona".

Accompagnato in caserma l'uomo è stato identificato in un 49enne romano, senza occupazione e con precedenti ed è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali. Convalidato il fermo il malvivente è stato condotto in carcere. Terminati gli accertamenti i carabinieri stanno collaborando con la polizia per comprendere se il 49enne possa essere lo stesso uomo che nelle giornate del 9 e del 10 novembre scorsi ha rapinato altrettante farmacie con le medesime modalità prima in viale Cesco Baseggio a poi in via Dina Galli.