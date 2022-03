Farmacie nel mirino a Roma, serrande forzate e ladri in fuga con i soldi

Farmacie nel mirino dei ladri questa notte a Roma. Sono due i negozi derubati in poco tempo, tra l'una e le tre del mattino del sette marzo. Il primo colpo in via dei Monti Tiburtini, dove è stata forzata la serranda e sono stati portati via 1.500 euro.

Nel secondo furto in via Giuseppe Donati è stata portata via la cassa automatica, ma il 'bottino' è da quantificare. Sul posto i carabinieri della stazione Prenestina che indagano sul caso. Non è escluso che i due forti siano collegati, anche perché il modus dei due furti sembra identico.