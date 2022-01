"Fatemi entrare", al rifiuto sfonda la vetrina della farmacia

Ha dato in escandescenze davanti a una farmacia aperta per il turno di notte, insistendo per poter entrare e finendo per prendere a pugni il vetro, rompendolo, al diniego della farmacista.

È successo la notte tra martedì e mercoledì in viale Libia. Protagonista della vicenda un uomo che è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina. A chiamare il 112 è stata proprio la farmacista, spaventata dall’insistenza con cui chiedeva di poter entrare nonostante l’orario notturno consenta di acquistare farmaci tramite apposita finestrella. Vedendola telefonare, l’uomo ha iniziato a prendere a pugni il vetro, rompendolo, mentre la farmacista all’interno, terrorizzata, perdeva i sensi.

All’arrivo dei carabinieri della stazione Parioli l’uomo era ancora davanti alla farmacia, l’asfalto tappezzato di vetri rotti. Arrestato con l'accusa di tentata rapina, è stato portato in tribunale per la direttissima. Dopo la convalida dell’arresto sono stati disposti i domiciliari e una perizia psichiatrica.