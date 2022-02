Il negozio di abbigliamento che vende farmacia clandestini che "curano il covid"

Vendevano presunte pillole anti covid, del tutto illegali, nel loro negozio d'abbigliamento e bigiotteria. A scoprirli in via Principe Amedeo, nel corso delle attività di controllo del green pass e del rispetto della normativa anticovid, la polizia di stato.

Gli investigatori del commissariato Esquilino, accanto al registratore di cassa, hanno trovato una scatola vuota di 'Agripavi capsule Lianhua Qingwen plus', verosimilmente utilizzato come anti covid. All'interno di uno stanzino adibito a magazzino c'erano 10 scatole dello stesso prodotto contenenti ciascuna 24 capsule, nascoste poi sotto scatole di abbigliamento e bigiotteria, dentro uno scatolone c'erano 72 scatole, con scritte in cinese, contenenti ciascuna 24 capsule e 22 ulteriori capsule sfuse, per un totale complessivo di 1990 pasticche, tutte sequestrate in quanto prodotti non in commercio in Italia e privi dell'autorizzazione dell'Afia. I due titolari del negozio sono stati denunciati per commercio non autorizzato di medicinali.