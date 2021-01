Affari di famiglia a Tor Bella Monaca, 30mila euro al mese dallo spaccio

Madre, figlio, cugina e compagna del figlio. Tutti appartenti a una famiglia conosciuta a Roma est, tra Tor Bella Monaca a San Basilio. Qui, questa famiglia, riusciva a guadagnare 30mila euro al mese dallo spaccio nella piazza di via Duilio Cambelotti. E' quanto hanno scoperto gli investigatori della polizia di Stato che hanno arrestato i quattro.

L'organizzazione era consolidata e ben strutturata. I clienti, telefonicamente si accertavano della disponibilità della droga e, in caso positivo, venivano dirottati o al quarto piano, dalla cugina o all'ottavo piano, appartamento abitato o comunque dove erano presenti la compagna e la madre.

Al centro un 28enne romano, già arrestato nel febbraio del 2020 dagli agenti del VI Distretto Casilino perché trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e ben 32.600 euro in contanti, oltre ad appunti riportanti nomi di pusher e clienti e cifre dettate dallo spaccio.

Da lì gli agenti, avendo intuito che lo stesso potesse aver messo in piedi un'associazione dedita allo spaccio di eroina - insieme con altri membri della famiglia - avevano avviato un'attività investigativa fatta di intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Hanno così ricostruito la struttura organizzativa del sodalizio che gestiva la piazza di spaccio, arrestando nel corso delle indagini, sempre per spaccio di eroina, la madre 43enne, due volte la cugina di 22 anni e lo stesso 28enne che ai domiciliari continuava a spacciare dalla finestra della sua cucina.

Accertata la responsabilità di ogni singolo componente all'interno della struttura criminale, hanno chiesto all'Autorità Giudiziaria competente misure cautelari a loro carico. Tenuto conto dell'ingente guadagno quantificato in almeno 30 mila euro mensili, nonché degli arresti avvenuti durante l'indagine, lunedì scorso i poliziotti hanno eseguito le misure disposte dal Tribunale di Roma. Madre e figlio sono finiti in carcere, la compagna del 28enne ai domiciliari e per la cugina, è scattato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.