Alla Valle dei Fontanili lo spaccio di cocaina era un affare di famiglia

Un vero e proprio affare di famiglia. Un lavoro che un nucleo familiare svolgeva con quotidianità e parsimonia fornendo cocaina al dettaglio a tutte le ore del giorno agli acquirenti della zona della Valle dei Fontanili, fra Torrevecchia ed il Quartaccio. A capo del sodalizio un romano di 37 anni, residente nella vicina Primavalle. A condividere e portare avanti con lui il business i suoi familiari: il fratello, la moglie, la cognata, il cognato, lo zio, la suocera del fratello ed il fratello della cognata, oltre ad altri sodali che si occupavano di occultare la droga in casa (la cosiddetta "retta") e spacciarla al dettaglio. A smantellare la banda i carabinieri della compagnia Roma Trastevere che hanno arrestato otto persone al termine di una indagine cominciata nel 2020 e conclusa in questo mese di luglio.

In particolare le investigazioni dei militari dell'arma, cominciate a partire dal mese di giugno del 2020, hanno accertato una attività di spaccio fortemente radicata in un ambito territoriale abbastanza ristretto (via della Valle dei Fontanili che collega via di Torrevecchia alla zona del Quartaccio), dimostrando l'esistenza di un sodalizio organizzato, dedito stabilmente allo smercio di stupefacente di tipo cocaina, operante nella zona di Primavalle-Torrevecchia, e facente capo al 37enne, coadiuvato nel commercio da alcuni familiari. Una vera e propria attività lavorativa che portava nelle tasche dei sodali delle quantità di denaro non elevate ma costanti (300 euro quotidiani nei giorni meno redditizi sino agli 800 quotidiani delle giornate più proficue).

Attività di spaccio documentata dal 2019 e che, nonostante diversi imprevisti quali arresti dei sodali (compreso lo stesso 37enne ritenuto al vertice della banda) e di diversi clienti effettuati da parte delle forze dell'ordine nel corso degli anni, non hanno mai fatto cessare la loro attività, tanto che il capo venne intercettato mentre parlava con un cliente nel corso di una udienza in tribunale nel corso della quale doveva rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Una banda di fornitori di cocaina soprattutto di piccole dose di polvere bianca (solitamente 0,2 o 04, grammi) di cui i consumatori si approvvigionavano quotidianamente. Un sodalizio che la fine di non farsi intercettare dagli inquirenti era solito (su disposizione del 37enne ritenuto al vertice della banda), utilizzare Wickr, una App di messaggistica simile a Telegram che permetteva loro di nascondere ogni traccia della loro attività illegale. Dosi e dosi di cocaina che poi venivano nascoste e spacciate nella zona della Valle dei Fontanili dopo essere state occultate in sigarette svuotate e doppi fondi di orologi e cacciaviti, poi nascosti mediante delle piccole calamite in diversi luoghi dove i consumatori andavano a prenderle dopo aver pagato la "merce" al pusher di turno.

Affari che avevano portato negli anni ad importanti guadagni da parte della banda (spartiti a seconda dei ruoli a tutti i membri dell’associazione), come dimostrato dalle somme di denaro che gli inquirenti trovarono diverse volte in casa dell'uomo (3.754 euro una volta e 2.175 una seconda). Nell'appartamento inoltre l'uomo aveva acquistato lussuose dotazioni hi tech, nonostante non avesse un lavoro. Guadagni che il 37ennne di Primavalle giustificava affermando di aiutare la moglie a lavoro in una cooperativa (ma senza poter dimostrare redditi leciti).

Da qui le indagini dei carabinieri della compagnia Roma Trastevere - su delega della procura della repubblica di Roma, Direzione distrettuale antimafia - che hanno accertato l'attività di spaccio delle otto persone.

Nel corso dell’indagine, a riscontro dell’attività svolta per disarticolare tale sodalizio e cristallizzare i vari ruoli degli indagati, nel complesso, i carabinieri hanno arrestato 8 persone in flagranza di reato (5 in carcere e 3 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico), 1 denuncia in stato di libertà, 10 segnalazioni amministrative, 161,5 grammi di cocaina sequestrata e 6.639 euro in contanti sequestrati.