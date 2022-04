Moccia, i fratelli camaleonte: così si sono mimetizzati nella Roma "bene"

La famiglia Moccia, già passata alla cronaca per aver messo le mani sui ristoranti della Roma "bene" utilizzati per ripulire il denaro della Camorra, è tornata al centro di una nuova inchiesta.

Questa volta il clan a base familiare diretto dal nucleo ristretto dei fratelli Antonio, Angelo e Luigi Moccia, e un loro cognato, Filippo Iazzetta, che si alternano alla guida ogni qual volta uno di loro sia impedito a farlo, perché latitante o in carcere, è finito nel mirino della Procura di Napoli per aver reinvestito imponenti capitali frutto delle loro attività illecite, allungando i tentacoli sullo smaltimento degli olii esausti, degli scarti di macellazione e anche sui grandi appalti ferroviari e dell'alta velocità.

A sostenerlo sono i carabinieri del Ros e i finanzieri del gico della guardia di finanza di Napoli che, coordinati dalla procura partenopea, hanno notificato complessivamente 59 misure cautelari e sequestrato beni per 150 milioni di euro, tra Ferrari e imbarcazioni, immobili e quote societarie. I reati contestati - tutti nella forma aggravata in quanto commessi per agevolare il clan - vanno dall'associazione mafiosa all'estorsione, dalla corruzione al favoreggiamento.

Tra coloro che sono finiti ai domiciliari figurano anche un consigliere comunale di Lecce, indagato per corruzione in relazione a vicende risalenti al 2017 quando era assessore all'ambiente, e un consigliere barese (anche per lui il gip di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari) per vicende risalenti al 2017, quando era vicepresidente del consiglio comunale.

Cosa è emerso sui Moccia

Per i carabinieri del Ros, il clan Moccia portava avanti il business degli smaltimenti grazie alle relazioni messe in piedi in Puglia con la Sacra Corona Unita. È in questo contesto che si innesterebbe il coinvolgimento dei due politici cui viene contestato il traffico di influenze. Grazie a un imprenditore già attivo in Campania, Piemonte, Lazio e Veneto, riuscitosi ad inserirsi sul mercato pugliese con l'acquisizione di una società con sede a Bari, il clan sarebbe anche arrivato a concludere numerose convenzioni con amministrazioni comunali, per la raccolta di quei rifiuti.

Per gli appalti di RFI, invece, i Moccia secondo la Procura si avvalevano di un gruppo di imprenditori, ritenuti legati al clan, le cui imprese possedevano regolari titoli e certificazioni antimafia. Ai domiciliari, in questo contesto, sono finiti due funzionari dell'unità territoriale di Napoli Est, con l'accusa di corruzione. Tra gli appalti dell'Alta Velocità finiti nelle mani delle imprese legate alla camorra ci sarebbe anche quello per la manutenzione nella stazione di Afragola.

Il reato di favoreggiamento, infine, viene contestato anche a un tecnico dipendente di una società fornitrice di strumentazione idonea alle intercettazioni a varie Polizie Giudiziarie e Autorità Giudiziarie, che si è prestato per bonificare dalle microspie gli uffici di alcuni imprenditori.

Chi sono i Moccia e i loro affari a Roma

Omicidi, estorsioni e intimidazioni sono stati associati per anni al cognome Moccia. Un passato da cui la famiglia di Afragola, trasferita a Roma già dal 2006 per ripulire la propria immagine, prende le distanze. Almeno così hanno sempre dichiarato. Eppure per la procura e i carabinieri del Nucleo investigativo e del Reparto operativo di Roma, prima, e per la procura di Napoli, finanza e Ros dell'Arma, poi, la realtà sarebbe un'altra.

Afragola, Casoria, Arzano, Caivano, Cardito, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore e tutti i comuni della cinta nord di Napoli sono sempre stati il loro territorio. E poi c'è Roma. Mai in secondo piano però. Qui Angelo e Luigi - arrestati e finiti in carcere nel 2020 dopo un blirz a Roma - hanno spesso vissuto. Il secondo, nella zona della Collina Fleming, l'altro invece ai Parioli. Quartieri dei vip, della Roma "bene" usata per anni come lavatrice per riciclare i capitali, attraverso l'acquisizione di ristoranti, alberghi, appartamenti in zone prestigiose.

"I ristoranti di Roma sono tutti i loro"

Nel corso degli ultimi anni un porto sicuro per ripulire il denaro sporco sono stati, secondo gli inquirenti, i ristoranti di Roma. Secondo l'indagine dei carabinieri dello scorso 2020, infatti, i soldi di provenienza illecita del clan venivano reinvestiti in beni immobiliari e, soprattutto, nei ristoranti della Roma "bene" tra Castel Sant'Angelo, Quirinale e Piazza Navona.

"Sono tutti loro! Tutti! Non riconducibili". "Lo sai chi è Angelo? Ha un esercito a disposizione. Vedi che c'hanno un'organizzazione che per spaventarmi io che l'ho conosciuto ultimamente, ti dico spaventosa! Spaventosa! Non ti dico quanto! Capisci a me. Stanno nei Tribunali. I ristoranti di Roma sono tutti loro", si leggeva in una intercettazione telefonica di uno degli indagati che parlava con un conoscente dei ristoranti e dei locali nella capitale, nella disponibilità dei fratelli Angelo e Luigi Moccia.

Il tesoro dei Moccia

Non solo. Le ricchezze e le conoscenze "romane" dei Moccia non finivano qui. Orologi, beni di lusso, denaro liquido ma anche, e soprattutto, la disponibilità delle auto di nicchia. Ricchezze che, come si legge dalle 96 pagine dell'ordinanza firmata dal Gip Liso, avevano anche il "valore strumentale di manifestare all'esterno la potenza economica del clan".

In diverse conversazioni intercettate, del resto, come sottolinea il Gip si comprende "l'alto tenore di vita, l'uso di macchine costose, gli immobili di pregio. Elementi che fanno parte di uno stile camorristico per esercitare maggiore influenza sulle persone ed estendere la rete di contatti per infiltrarsi nell'economia legale".

Insomma, l'obiettivo era chiaro: mostrarsi ricchi e di successo, "ripuliti", per sedersi al tavolo e mettere le mani su affari legali per mimetizzarsi al meglio nell'economia. Ville, orologi di lusso, Porsche e "33 Ferrari a Montecarlo", tra queste anche una Testa Rossa da collezione, immatricolata il 12, 12 del 2012. Una vera chicca. Un tesoro per raccontare quanto i Moccia, da clan di Afragola, erano diventati imprenditori di successo a Roma. Una versione della realtà, però, smontata dagli inquirenti.

Dentro al mondo imprenditoriale romano

I fratelli Moccia, a Roma, avevano un doppio obiettivo. Oltre a ripulire il denaro sporco, infatti, nella Capitale lavoravano per infiltrarsi nel mondo della Roma "bene", degli imprenditori. "Noi siamo persone per bene, i nostri soldi arrivano da attività lecite", il loro mantra parafrasato. Come camaleonti, si erano ormai mischiati, nascosti.

Non tanto per dare un segnale di potenza alle realtà criminali rivali, ma più per mostrarsi puliti davanti alle istituzioni. L'ordinanza della Procura di Napoli, figlia proprio dell'indagine dei carabinieri fatta a Roma nel 2020, racconta infatti come i Moccia non disdegnavano frequentazioni importanti. Il 22 marzo 2017, Angelo Moccia ha preso parte, insieme con la moglie, ad una udienza generale che Papa Francesco tiene ogni mercoledì a San Pietro.

Moccia, stando alle risultanze investigative evidenziate da una intercettazione, si è recato all'udienza in compagnia di un imprenditore, anche lui accompagnato dalla consorte. "Stai proprio accanto al Papa qua?", dice Gennaro Moccia, il figlio di Angelo, mentre vede una foto che li ritrae vicino a Papa Francesco. "Guarda come mi guarda il Papa", risponde compiaciuto l'imprenditore amico di Moccia che teneva l'immagine in ufficio. A rimediargli i biglietti per l'udienza pubblica, un titolare di un bar nella vicina via della Conciliazione.