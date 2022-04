La famiglia ucraina in fuga dalla guerra vittima di furto a Roma

In fuga dalla guerra in Ucraina hanno dovuto fare i conti a Roma con due ladri che gli hanno rubato lo zaino. Vittima una famiglia di cittadini ucraini, padre, madre e figlia piccola, presi di mira da due predoni mentre passeggiavano nella zona del rione Monti, in centro storico.

Sono stati due carabinieri della stazione Roma piazza Dante, liberi dal servizio, ad arrestare in flagranza di reato, due cittadini algerini di 21 e 26 anni, entrambi in Italia senza fissa dimora e con precedenti, per furto aggravato in concorso.

Martedì pomeriggio, i militari dell'arma, mentre passavano in via del Buon Consiglio, hanno notato la coppia di stranieri sottrarre lo zaino appoggiato nel passeggino di una famiglia di cittadini ucraini che in quel momento stazionavano nei pressi di un ristorante del centro storico, a pochi passi dai Fori Imperiali, senza che se ne accorgessero.

Gli uomini dell'Arma sono intervenuti immediatamente bloccandoli e riuscendo a recuperare l’intera refurtiva che è stata poi riconsegnata alla vittima, un cittadino ucraino di 45 anni, mentre, i due stranieri sono stati condotti in caserma con l’ausilio di una pattuglia giunta in aiuto.

Gli arrestati sono stati portati in caserma e questa mattina condotti presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo. Al termine dell’udienza l’arresto è stato convalidato per entrambi in attesa del processo abbreviato.