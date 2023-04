Cieco per l'Inps guidava l'auto e leggeva il giornale: sequestrate case e beni per 120mila euro

Cieco assoluto per l'Inps percepiva la pensione d'invalidità da quasi 10 anni. Un fantomatico non vedente che nonostante l'invalidità guidava l'auto, leggeva il giornale e svolgeva una vita sostanzialmente normale, ma con l'inganno. A smascherarlo a Vallinfreda - piccolo comune di meno di 300 abitanti della provincia romana - i carabinieri.

Sono stati i militari della compagnia di Subiaco, con quelli della locale stazione, sulla base degli elementi raccolti, a eseguire quindi un decreto di sequestro preventivo richiesto dalla procura ed emesso dal tribunale di Tivoli a carico del 58enne del posto, gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

L’uomo risultava cieco assoluto, come decretato dalla commissione medica dell’Asl competente e come tale percepiva emolumenti per l’invalidità riconosciuta dal 2015, per complessivi 1.200 euro mensili. Le indagini svolte hanno consentito di raccogliere elementi su una condotta di vita del tutto normale: nel corso dell’attività investigativa i militari hanno accertato che guidava regolarmente la sua autovettura, salutava le persone che incontrava a piedi o al bar e leggeva abitualmente il giornale. Molti gli elementi indiziari raccolti dai carabinieri della stazione di Vallinfreda, che hanno svolto una certosina attività d’indagine coniugando le “tradizionali” tecniche investigative dell’osservazione e del pedinamento con l’esame della documentazione sanitaria depositata.

Sulla base delle risultanze d’indagine la procura della repubblica di Tivoli ha chiesto e ottenuto dal tribunale di Tivoli un decreto di sequestro per l’importo indebitamente percepito dall’indagato nel corso degli anni, corrispondente a circa 120.000 euro. I carabinieri hanno sequestrato quattro unità immobiliari di proprietà dell’indagato.

Col sequestro si è assicurato il recupero dell’intero ricavato illecito che avverrà all’esito della condanna con la vendita degli immobili sequestrati.