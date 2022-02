Falsi vaccini per ottenere green pass, 600 i casi sotto la lente di ingrandimento

Si potrebbe allargare l'inchiesta sui falsi vaccini che lo scorso 14 febbraio ha portato all'arresto, in flagranza di reato, di un medico e di due pazienti no vax. Il primo, secondo l'accusa, anziché inoculare il vaccino anti coronavirus messo a disposizione dal servizio sanitario nazionale, avrebbe iniettato un’innocua soluzione fisiologica. Gli altri due, invece, lo avrebbero pagato.

I tre, che dovranno rispondere delle ipotesi di reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e falso, sono stati ripresi dalle telecamere che gli investigatori della guardia di finanza di Velletri avevano posizionato all'interno dello studio medico. Il tribunale di Velletri, secondo quanto si apprende, nell'udienza di convalida del fermo ha disposto per il medico gli arresti domiciliari da scontare nella propria abitazione di Roma.

Intanto le indagini proseguono per accertare se il medico - così come sembra secondo i primi riscontri degli investigatori - avesse inoculato per finta il vaccino anche ad altri pazienti. È stato accertato dalla guardia di finanza che il medico aveva effettuato, da ottobre ad oggi circa 600 vaccinazioni e rilasciato altrettanti green pass. Un numero che non corrisponde alle dosi richiesta dal dottore al sistema sanitario nazionale.

Una incongruenza che va analizzata. Le fiamme gialle coordinate dal capitano Giovanni Bocca, stanno lavorando per scoprire quante dosi inviate dal Ministero della Salute siano state effettivamente inoculate e quante, invece, siano finite nel cestino, sostituite dalla soluzione fisiologica.

Da quanto ricostruito per ogni vaccino il medico avrebbe ricevuto 50 euro dal paziente, quindi 150 euro per il ciclo vaccinale con tre dosi. Inoltre, secondo quanto riscontrato da RomaToday, i green pass bloccati sono oltre 20. Le certificazioni erano state rilasciate irregolarmente a seguito di vaccinazioni fasulle.