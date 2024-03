Trasformano le auto in taxi ma non hanno le licenze, fermati con i clienti a bordo

Come dei veri e propri taxi. Ma senza licenza. Tassisti abusivi, fermati in Centro Storico a Roma mentre trasportavano clienti privi di qualsiasi titolo autorizzativo. A scoprire i due conducenti illegali gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Falsi taxi a Roma

Sono state le e pattuglie del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) della polizia municipale a smascherare i due taxi abusivi. Nel primo caso i caschi bianchi hanno fermato una Fiat Bravo, adibita a taxi e con un cliente a bordo, nei pressi di piazza Venezia. Dal controllo documentale è emerso che il conducente - un italiano di 55 anni - ex tassista ma con licenza sospesa, aveva allestito come taxi, con tanto di tassametro installato, l’auto di sua proprietà. Per questo motivo gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il mezzo ai fini della confisca. Il veicolo che era già sotto osservazione a seguito di alcune anomalie rilevate per l’ingresso nella Ztl, senza idoneo permesso.

Clienti sul taxi abusivo a largo Argentina

Stessa sorte è toccata a un altro irregolare, un 29enne di nazionalità egiziana. Fermato in prossimità di largo Argentina mentre trasportava quattro clienti occasionali, a bordo di un veicolo Mercedes, in realtà omologato a uso privato.

Taxi e Ncc irregolari

A seguito del potenziamento dei controlli su taxi e ncc, avviato già sul finire dello scorso anno, la polizia locale ha eseguito, in questi primi mesi del 2024 oltre un migliaio di verifiche su taxi e ncc. Più di 100 gli illeciti registrati, che si vanno ad aggiungere a 4 fermi amministrativi, 3 sequestri e 2 denunce. Fra queste una nei confronti di un tassista per truffa, in quanto chiedeva dei prezzi diversi dallo stabilito e l’altra per uso di atti falsi.