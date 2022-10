Si fingono poliziotti e fermano due persone per rapinarle

Si sono finti poliziotti con tanto di pistola e autoradio fermando due persone per un controllo in via Federico Delpino, in zona Centocelle, nella periferia di Roma. I fermati, insospettiti, hanno però chiamato il 112 e i due - italiani di 18 e 29 anni - sono fuggiti. È quanto successo nel pomeriggio di giovedì 13 ottobre.

Sul posto i veri agenti della polizia di Stato che hanno poi rintracciato e identificato i responsabili, che sono stati denunciati per tentata violenza privata, porto abusivo di arma o oggetti atti ad offendere e sostituzione di persona. Non è escluso che i due falsi poliziotti avessero architettato questo stratagemma per rapinare le vittime.