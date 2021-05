False ricette per fabbricare le droghe dei trapper: la "lean" fornita dai ragazzi della Roma bene

Un fenomeno diffusissimo anche sui social network con i ragazzi ispirati dai trapper nei cui video spesso mostrano bottiglie contenenti liquidi colorati (la cosiddetta “lean” o "peark") e invitano i giovanissimi a bere, a provare appunto questo nuovo sballo, istigandoli ad una vita violenta e priva di freni morali, adoperandosi persino a spiegare come comporre esattamente le miscele psicotrope e purtroppo potenzialmente mortali.

Uno sballo molto pericoloso, con gli assuntori, spesso giovanissimi, che fabbricano le nuove droghe, che secondo alcuni studi provocano immediati effetti stupefacenti addirittura più forti dell’eroina stessa. New Joint realizzata con ossidone e metadone, diluito in acqua o altre bevande e mescolato con morfina e codeina. Droghe che devono quindi essere realizzate home made, e che necessitano di ricette mediche ad hoc.

Proprio questo era quello che faceva un gruppo di 4 ventenni romani, residenti nei quartieri della cosiddetta "Roma bene". In tale ambito nei giorni scorsi sono stati gli agenti del commissariato Prati di Polizia, diretto da Filiberto Mastrapasqua, ad eseguire 4 misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani, emesse nell’ambito dell’indagine denominata “New Joint bis, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma.

Operazione New Joint

Le determinazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria, sono scaturite dagli esiti dell’attività di indagine, intrapresa parallelamente ad un’altra, terminata nel luglio scorso e coordinata dalla Procura per i Minorenni di Roma, che aveva determinato il collocamento in comunità di 3 minorenni, ritenendo sussistenti a loro carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione con i soggetti maggiorenni, ad un gruppo finalizzato alla consumazione di più reati di cessione di sostanze medicinali ad effetto psicotropo e di altre sostanze stupefacenti del tipo marijuana, anche nei confronti di minori e nei pressi di istituti scolastici.

Operazione New Joint bis

I gravi indizi di colpevolezza emersi nel corso delle investigazioni anche nei confronti dei 4 giovani maggiorenni, coadiuvati da altri 5 coetanei anch’essi indagati, hanno consentito di individuare un gruppo criminale ben radicato nei contesti giovanili e dedito all’acquisto ed alla successiva cessione, anche ad acquirenti minorenni, di numerosi farmaci del tipo stupefacente.

Proprio i maggiorenni, colpiti dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, si occupavano in prima persona unitamente ai minorenni, della fabbricazione e compilazione di ricette mediche false, totalmente artefatte poiché recanti nominativi fittizi di medici curanti e numerose spedizioni di medicinali anche all’estero, fornendo la disponibilità di carte di pagamento, disegno criminoso che portavano a termine avvalendosi della collaborazione dei minori già sottoposti a misura restrittiva.

Ossidone e metadone

Le indagini, hanno rivelato uno scenario angoscioso e preoccupante, diffuso tra i giovanissimi, in gran parte anche adolescenti, che vede l’assunzione soprattutto di “ossidone” e “metadone” diluito in acqua o altre bevande, mescolato con morfina e codeina, al fine di procurarsi l’effetto drogante che viene e denominato “new Joint”.

Lean o Peark

Il fenomeno è diffusissimo anche sui social network e i ragazzi sono ispirati da correnti musicali di influenza negativa e dissacrante, nei cui video spesso mostrano bottiglie contenenti liquidi colorati cosddetta “lean” e invitano i giovanissimi a bere, a provare appunto questo nuovo sballo, istigandoli ad una vita violenta e priva di freni morali, adoperandosi persino a spiegare come comporre esattamente le miscele psicotrope e purtroppo potenzialmente mortali.

La difficoltà di reperimento dei farmaci di tale tipo, notoriamente acquistabile solo con ricetta, è stata superata da una abile strategia criminale, che ha visto la collaborazione e la partecipazione attiva degli indagati, ognuno con il proprio ruolo strumentale e diversificato finalizzato in maniera univoca al reperimento, alla consumazione e allo spaccio delle sostanze droganti ma soprattutto alla materiale falsificazione completa delle ricette.

Farmaci spediti all'estero

Incuranti della gravità dei fatti, i componenti del gruppo, sia minori che maggiorenni, non lesinavano con i dovuti accorgimenti, poi scoperti nel corso delle indagini, spedizioni all’estero dei farmaci illegali utilizzando carte di pagamento ed approfittando della facilità di movimento dei pacchi, spediti con vettori.

I messaggi in codice

La notevole mole di testimonianze e di accertamenti, attraverso l’analisi dei social network, ha consentito inoltre di effettuare una vera e propria “decodifica” dei metodi di comunicazione dei giovanissimi, adottati quasi esclusivamente nell’ambito della rete, con l’adozione di uno “slang” dedicato di volta in volta a caratterizzare le sostanze stupefacenti e, quindi, ancora più difficili da individuare.

Una nuova dipendenza

Si è accertato che, pur rimanendo in voga tra i giovanissimi il consumo di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, oggi si è sviluppata una nuova tendenza ovvero una nuova “dipendenza” dagli effetti provocati mediante l’assunzione di medicinali derivanti da molecole di natura oppiacea, utilizzate in medicina come rimedio per disturbi di natura infiammatoria o come antidepressivi oppure, in alcuni casi, come terapia del dolore in presenza di malattie terminali.

In particolare questo tipo di farmaci, se assunti in determinate maniere, provoca immediati effetti stupefacenti dichiarati da alcuni studi recenti addirittura più forti dell’eroina stessa. Quindi, se aumentano l’intensità e la durata degli effetti, di conseguenza aumenta anche la dipendenza da questo tipo di sostanze la cui assunzione provoca, nei casi di utilizzo improprio, danni importanti anche a livello cerebrale.

Facile sballo

Il gruppo criminale portato allo scoperto all’esito delle indagini, risulta composto da elementi con una spiccata inclinazione al compimento di varie attività delittuose, tutte rivolte ad un unico scopo: quello di essere in grado di soddisfare le richieste avanzate da coetanei in cerca di un facile “sballo”.

I ragazzi della Roma bene

L’attività di Polizia Giudiziaria intrapresa ha permesso di evidenziare la presenza di un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope ben radicato nel tessuto sociale nel quale vivono la loro adolescenza, molti infradiciottenni, residenti in alcuni quartieri della Roma “bene” con particolare riferimento alle zone di Prati, Monte Mario, Ponte Milvio e Villa Glori.