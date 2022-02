False residenze in Abruzzo per lavorare con gli Ncc a Roma

Usavano licenze ottenute in Abruzzo con false dichiarazioni per svolgere attività di noleggio con conducente (Ncc) a Roma. Quattro le persone denunciate dalla squadra di polizia giudiziaria della polstrada de L'Aquila.

Le indagini sono state avviate quando l'Associazione nazionale autonoleggiatori riuniti a febbraio 2021 ha segnalato un'attività abusiva di noleggio di auto con conducente. La polizia ha così controllato i titolari di licenza di tale esercizio, gli spostamenti dei veicoli e ha effettuato vari pedinamenti e sopralluoghi.

Sei mesi di indagine nel corso delle quali è emerso che le sedi legali e le rimesse dei veicoli erano solo fittiziamente ubicate a L'Aquila e che erano state prodotte false attestazioni per ottenere le licenze comunali nel capoluogo, mentre i conducenti operavano nella Capitale, dove il numero delle licenze è contingentato.

Nei confronti di 4 persone è stato effettuato il sequestro delle licenze d'esercizio, delle carte di circolazione dei veicoli interessati e delle targhette Ncc necessarie per l'autonoleggio con il numero di autorizzazione e la stampa dello stemma del comune L'Aquila.

I quattro indagati sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di falso ideologico continuato determinato dall'altrui inganno. Uno degli indagati è risultato titolare di due concessioni di esercizio rilasciate dal comune de L'Aquila.

"Ringraziamo la polizia stradale per l’Abruzzo e il Molise per il grande risultato e lavoro svolta - scrive in una nota il Presidente dell’Associazione Anar (Associazione nazionale autonoleggiatori riuniti) Ivano Fascianelli -. Purtroppo è un problema molto più grande dì quanto si possa immaginare, ma la problematica dell’’abusivismo nel settore del Noleggio con conducente è diventata intollerabile",

"Il problema dell’uso difforme delle autorizzazioni Ncc soprattutto su Roma è sotto gli occhi ormai di tutte le procure italiane ma solo alcune delle amministrazioni dei comuni interessati provvedono dopo nostra segnalazione ad intervenire sui controlli, per molti altri c’è bisogno, come in questo caso, dell’intervento dei controlli da parte della Polizia Giudiziaria per scardinare illeciti anche all’interno dei comuni restii a controlli - continua la nota dell'Anar -. Ringraziamo le forze dell’ordine per il supporto, conclude nella nota, l’Anar si costituirà parte civile al processo per danni con l’avvocato Arturo Grasso".