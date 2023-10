Commercio ambulante: autorizzazioni contraffatte per avere i posti migliori

Autorizzazioni contraffatte per far lavorare le stesse persone nei punti di maggior interesse economico. Rotazioni falsate. Un sistema ideato da quattro commercianti ambulanti e poi smascherato dalla polizia locale. Sono stati una serie di controlli sui banchi ambulanti che hanno aperto lo scenario agli agenti del gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale. I caschi bianchi si sono trovati di fronte alla contraffazione di diversi fogli autorizzativi di rotazioni per il commercio ambulante su aree pubbliche.

L'attività investigativa ha portato a una serie di perquisizioni in magazzini, appartamenti e box dove i vigili hanno rinvenuto e posto sotto sequestro documentazione cartacea contraffatta e diversi supporti informatici successivamente sottoposti ad analisi tecnica.

Sono cosi scattate le indagini con consequenziali denunce a piede libero, nei confronti di quattro persone: un italiano, un bengalese, un ecuadoriano e un afgano per i reati di falso e contraffazione, finalizzato a far operare sempre le stesse persone nei punti di maggiore interesse commerciale.

Le indagini proseguiranno al fine di far emergere ulteriori attività illecite poste in essere dagli indagati.