False autodichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza

Hanno dichiarato il falso pur di farsi accreditare, senza nessun titolo, il reddito di cittadinanza. A scoprirli i carabinieri della compagnia di Velletri che sono intervenuti presso l'ufficio postale sito via Martiri delle Fosse Ardeatine dove quattro cittadini romeni, tre uomini e una donna di età compresa tra i 25 ed i 54 anni, hanno tentato di farsi accreditare indebitamente i soldi.

Il personale dell'ufficio postale, insospettito dalla mancanza di alcuni documenti necessari, ha allertato i carabinieri che, a seguito di accertamenti hanno scoperto come i 4 connazionali, tramite false dichiarazioni, avessero indotto in errore l'ente statale che aveva riconosciuto loro il diritto al beneficio. Sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per indebita riscossione del reddito di cittadinanza.

Già nei giorni scorsi, i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno denunciato 118 persone per percezione indebita del reddito di cittadinanza, con un danno erariale di circa 800.000 euro.