Infortunio sul lavoro, aziona macchinario e rischia di perdere un occhio: grave titolare di una falegnameria

È in gravi condizioni il titolare di una falegnameria di Tivoli, rimasto vittima di un incidente sul lavoro alle porte di Roma. Ieri pomeriggio l'uomo, 69 anni, era nei locali della struttura in via lago di Albano quando è stato colpito all'occhio da una scheggia di legno.

L'esplosione ha fatto saltare alla vittima il bulbo oculare destro. Secondo quanto ricostruito, il 69enne avrebbe azionato per errore un macchinario in manutenzione. Soccorso, è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale San Camillo dove si trova grave in prognosi riservata.

Operato, ora rischia di perdere l'occhio. Sul posto gli ispettori della asl, la polizia scientifica e i poliziotti del commissariato Tivoli che hanno sequestrato il macchinario e avviato i primi accertamenti.