Un gruppo di facchini ha occupato il Car di Guidonia contro i licenziamenti e il mancato pagamento degli stipendi

Un gruppo di facchini che lavorano all'interno del Centro Agroalimentare di Roma, in via Tenuta del Cavaliere a Guidonia Montecelio, ha occupato per alcune ore la sede operativa lunedì 3 giugno. Il motivo è il mancato pagamento degli stipendi da parte della cooperativa che li impiega, la Car Fruit e i continui licenziamenti operati dalla stessa società cooperativa.

I facchini occupano il CAR a Guidonia

Una mattinata di tensione quella del 3 giugno al CAR di Guidonia. Un gruppo di facchini impiegati della Car Fruit, una delle oltre 470 società di logistica e facchinaggio che lavorano nel grande mercato di via Tenuta del Cavaliere 1, è entrato scavalcando i tornelli e salendo fino agli uffici della direzione operativa del mercato generale, insieme ai sindacalisti del SI Cobas. Striscioni, volantini, qualche scontro verbale e animi accesi. "Quindici famiglie sono sul lastrico e chi ancora lavora non riceve lo stipendio da marzo", i motivi della protesta.

Licenziamenti e stipendi non pagati

Come spiegano alcuni lavoratori "siamo rimasti in sei ad essere operativi, senza stipendio da tre mesi. Ad aprile eravamo 15, poi ci sono stati altri licenziamenti, oltre a quelli che negli ultimi anni si sono susseguiti, insieme ad alcuni pensionamenti". Una situazione che sta mettendo in gravi difficoltà le famiglie dei facchini, fino al 2002 impiegati ai Mercati Generali di via Ostiense: "A fronte del comportamento della Carfruit - chiedono i facchini - chiediamo la possibilità del prepensionamento per chi ha meno di tre anni di lavoro davanti e la ricollocazione degli altri all'interno della struttura, che vanta migliaia di dipendenti ed è in espansione, almeno a parole, oltre a iniziative nei confronti della ditta che ci sta portando alla catastrofe". Tra le rimostranze dei facchini, anche quelle sulle condizioni di lavoro. Come fanno sapere da Cobas "la piattaforma di carico e scarico non viene manutenuta e sta diventando inservibile, con danno anche per lo stesso Car".

L'incontro con la direzione

Dopo qualche ora di tensione, i lavoratori sono stati accolti in ufficio dal direttore operativo del mercato. Ma all'uscita, gli animi non sono rasserenati: "Contro di noi una cattiveria incredibile: mai visti dei comportamenti simili da parte di un'azienda della logistica all'interno di un mercato generale a guida pubblica, nel silenzio e nell'inerzia generale - le parole di Cobas e dei facchini -. Se dovremo morire lo faremo lottando, la nostra dignità ce la teniamo stretta. Questo non è che l'inizio".