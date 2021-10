Facchinetti denuncia McGregor: le accuse al campione di mma e i nodi da sciogliere

“Qua dentro c’è tutto quello che è successo dalla A alla Z”: Francesco Facchinetti mostra su Instagram la denuncia presentata ai carabinieri di Mariano Comense, pagine in cui ha raccontato nel dettaglio quello che è accaduto la notte tra sabato e domenica in una sala del lussuosissimo St. Regis di Roma, dove ha riferito di essere stato improvvisamente colpito da un pugno sferrato dal campione di mma Conor McGregor.

“Pensate che c’era qualcuno che pensava che scherzassi”, ha sottolineato il dj, che in questi giorni è stato avvistato con un collare cervicale intorno al collo. Cosa sia accaduto esattamente quella notte l’hanno raccontato anche la moglie di Facchinetti, Wilma Faissol, e il cantante e amico della coppia Benji Mascolo, anche loro al St. Regis. Il loro resoconto è praticamente identico, e si riflette anche nelle pagine della denuncia. Sabato notte Facchinetti, Faissol, Mascolo e la moglie Bella Thorne arrivano all’hotel su invito di McGregor, a Roma per due motivi: ritirare il suo megayacht da 3,6 milioni, il primo marchiato Lamborghini, e battezzare in Vaticano il figlio Ryan. Con lui in Italia ci sono la compagna Dee Devlin, la madre Margaret e tutto lo staff, compresa la decina di guardie del corpo che lo marcano a vista.

McGregor nelle ore precedenti era stato avvistato nel Tridente, impegnato a fare shopping e a salutare i fan che lo hanno accerchiato per scattate foto e chiedere autografi e selfie. L’atleta irlandese è infatti considerato un’icona del combattimento, ha vinto il titolo di campione dei pesi piuma battendo l’avversario in 13 secondi netti e ha vinto anche quello dei pesi leggeri, unico a contare su due titoli in contemporanea. Ricchissimo - per Forbes è l’atleta più pagato al mondo, superando Messi e Ronaldo - sabato decide di invitare al St. Regis, dove risiede per il soggiorno italiano, Facchinetti e Mascolo con le rispettive compagne per una festa e un’altra decina di persone.

Facchinetti e il pugno di McGregor, la ricostruzione della serata

Quello che succede a un certo punto lo riferisce nel dettaglio Benji Mascolo, che definisce il fighter “alcolizzato e drogato nel midollo”, nelle storie postate su Instagram: intorno all’una, dopo un paio d’ore di chiacchiere, risate e brindisi il cantante e la moglie attrice annunciano di voler tornare in albergo per dormire. McGregor, stando a quanto riferito, li invita a restare, ed è a quel punto che interviene Facchinetti che rassicura: “Se voi volete andare a dormire andate pure, noi restiamo ancora un po’”. A quel punto, e senza la minima avvisaglia, il campione di Mma sferra un pugno in bocca al dj, rompendogli il labbro e facendoli sanguinare il naso: “Fortunatamente erano a 40 centimetri di distanza e non ha avuto modo di caricare il pugno”, osserverà Wilma Faissol qualche ora dopo.

Facchinetti mostra il labbro rotto su Instagram

Nel giro di pochi istanti, sempre secondo i racconti di Facchinetti e Mascolo, le guardie del corpo si gettano su McGregor per bloccarlo “perché avrebbe voluto continuare a picchiarmi”, sottolinea il dj, e le due coppie escono precipitosamente dalla sala dell’hotel e fanno rientro al Parco dei Principi, dove Facchinetti alloggia. Alle 3.20 la chiamata alla polizia: gli agenti del Commissariato Viminale arrivano all’albergo e raccolgono la prima testimonianza. Per il dj, medicato dal 118, è intanto scattata una prognosi di due settimane, il ricovero viene rifiutato. La denuncia formale viene però depositata soltanto lunedì a Mariano Comense, dopo che Facchinetti si è sottoposto ad accertamenti medici più approfonditi.

Le indagini: nel mirino telecamere e testimonianze

Adesso gli atti verranno trasferiti da Mariano Comense alla procura di Roma, mentre l’avvocato di Facchinetti ha chiesto i filmati delle telecamere di sorveglianza all’hotel e la polizia (che ha ricevuto la chiamata, va detto, circa tre ore dopo i fatti) le ha acquisite. Non è ancora chiaro se la saletta privata dove si è svolta la festa fosse coperta da telecamere, ma il resto dell’albergo è tappezzato di occhi elettronici che hanno sicuramente ripreso l’arrivo e la fuga di Facchinetti: “Potrei denunciare e non fare nulla, ma siccome il signor McGregor è recidivo, a comportamenti di questo genere spero che questa sia la volta buona che paghi”, ha detto il dj, facendo riferimento ad altri episodi che coinvolgono il campione irlandese.

Per citarne alcuni: l’11 marzo 2019 è stato arrestato fuori dal Fontainebleau Hotel di Miami Beach, in Florida, dopo avere aggredito un fan e avergli gettato a terra il telefono, distruggendolo. Meno di un mese dopo, il 6 aprile 2019 McGregor ha tirato un pugno a un anziano all'interno di un pub di Dublino dopo che quest'ultimo si era rifiutato di bere un bicchiere di whisky che il fighter gli aveva offerto. Ancora, andando indietro di qualche anno, a novembre 2017 una scazzottata in un altro pub ha rischiato di costargli carissima, visto che l’uomo aggredito si scoprì in seguito essere legato alla mafia irlandese. Nell'aprile del 2018, accompagnato da una ventina di persone del suo staff, ha assaltato nel parcheggio sotterraneo del Barclays Center di Brooklyn il pullman su cui viaggiavano i lottatori della Ufc (Ultimate Fighting Championship) che il 7 aprile avrebbero combattuto all'evento Ufc 223, lanciando un carrello e una transenna contro un finestrino del veicolo e ferendo al volto i colleghi Michael Chiesa e Ray Borg.