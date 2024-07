"Diabolik ha rubato i soldi per i carcerati": l'ombra di Senese e la punizione dietro l'omicidio di Piscitelli

Fabrizio Piscitelli, meglio noto come 'Diabolik', non avrebbe pagato i detenuti e Michele Senese detto 'O Pazzo' gli avrebbe sguinzagliato contro una batteria di "lupi famelici". Gente "accavallata in "missione" e guidata da "Peppe Molisso", braccio destro proprio di Senese.

In sostanza, Diabolik sarebbe stato punito per il suo comportamento irrispettoso e sarebbe stato fatto fuori. È questa l'ulteriore sentenza della malavita romana che, di fatto, fa il paio con quella che vi avevamo già raccontato in questo articolo. A dare nuova linfa a questa tesi investigativa sarebbero una serie elementi raccolti, corredati da intercettazioni, nelle mani della Dda della procura di Roma che fanno parte del fascicolo dell'indagine 'Assedio', che ha portato all'arresto di 18 persone in merito all'inchiesta che descrive la Capitale come "lavatrice" per ripulire e riciclare il denaro sporco dei clan.

In quell'informativa, in cui i magistrati percorrono anche l'ipotesi che a Roma ci sia una Super Cupola criminale, viene riportata una conversazione tra Roberto Macori, uomo vicino all'estrema destra romana e coinvolto nell'indagine, e P.M. - imprenditore nel campo dei petroli vicino al gruppo dei Senese - acquisita nella registrazione ambientale dell'8 luglio 2019, che potrebbe spiegare le motivazioni dell'omicidio di Diabolik.

I "lupi famelici"

Nel corso del dialogo fra i due, Macori, "con tono grave", commentava il fatto che a Roma fosse in azione un gruppo di persone di elevato spessore criminale e grande pericolosità: "Sta girando una batteria a Roma di lupi famelici". Davanti all'equivocare di P.M., che chiedeva se si trattasse di un gruppo di rapinatori, Macori precisava il concetto delineando il contorno della questione: "No, sono proprio lupi famelici. A Diabolik gli hanno messo una bomba proprio eh" e riferendosi ai soggetti in azione aggiungeva "Michele (ndr Senese), gente di Michele".

Incuriosito dall'affermazione, l'imprenditore ha così domandato il motivo di tale risentimento e così Macori spiegava che la motivazione andava ricercata nel fatto che Diabolik si era appropriato del denaro destinato ai detenuti ovvero, più plausibilmente, approfittando dello stato di detenzione di Michele Senese, aveva sensibilmente diminuito la "dazione di denaro normalmente dovuta", perché "si è rubato i soldi dei carcerati", la motivazione data da Macori e riportata dall'agenzia Lapresse.

Le minacce a Tor Bella Monaca

Che si trattasse di una "missione" finalizzata a rimettere in riga Piscitelli, secondo chi sta investigando, lo si poteva "evincere dalle successive affermazioni di Macori" raccontando del tentativo di Diabolik di prendere tempo e dell'atto intimidatorio che il gruppo gli aveva perpetrato contro nonché del "richiamo all'ordine" che gli aveva fatto Peppe Molisso per mettere fine al suo comportamento irrispettoso: "Dove ce l'ha la sede degli Irriducibili? Bomba, via, convocato (ci fu un attentato del maggio del 2019 ndr). Calcola che Peppe Molisso, un pischello braccio destro di Michele, c'ha 100 uomini a Tor Bella Monaca. L'hanno proprio chiamato, gli hanno detto vieni un po' qua, erano in 30 tutti accavallati (armati ndr), tutti appizzati, mi ha raccontato proprio la storia uno che c'era. Dice che è arrivato Fabrizio (ndr Piscitelli) e quando li ha visti ha sbiancato perché gli sta facendo delle prepotenze a delle persone".

La conversazione, secondo investigatori e inquirenti, risulterebbe assolutamente "significativa in virtù degli accadimenti in seguito verificatisi", sottolineano dalla Dda di Roma. Infatti, esattamente a distanza di un mese da questo incontro, precisamente il 7 agosto successivo, in via Lemonia, all'interno del limitrofo parco degli Acquedotti, Fabrizio Piscitelli veniva ucciso con un colpo di arma da fuoco.

La stecca mancata

La versione che Diabolik non abbia pagato i detenuti e fatto uno smacco a Senese, è emersa anche nell'informativa depositata dalla procura nell'ambito del processo per il delitto di 'Diablo' e che vede imputato l'argentino Raul Esteban Calderon, accusato dall'antimafia di Roma di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi e che abbiamo riportato in questo articolo.

Esplicativa, in quel caso, sarebbe stata una frase intercettata. "Ma come, Diablo guadagna 200mila al mese e manda 2mila?". La domanda la fa Alessandro Corvesi, ex calciatore in affari con Elvis Demce (esponente della mala albanese a Roma ndr) e altri narcos, a un suo amico anche lui in affari con gli albanesi. Corvesi ricostruendo l'omicidio, per quanto sapeva lui, ha sostenuto che Giuseppe Molisso (Re di Tor Bella Monaca e alfiere di Senese ndr) si lamentava del fatto che Piscitelli non sostenesse economicamente un detenuto come avrebbe dovuto, cioè inviando una percentuale di denaro misera rispetto ai guadagni da lui percepiti.

Quel detenuto era, appunto, Michele Senese. Che Diabolik avesse fatto il passo più lungo della gamba anche l'amico di Corvesi ne è a conoscenza: "Amò, Strega doveva esse fatto sei anni fa. Strega non sapeva sta in mezzo alla strada".

Chi ha voluto uccidere Diabolik?

Del problema di Senese al quale Piscitelli non versava quanto pattuito, anche secondo quanto emerso in quell'informativa, si sarebbe occupato Molisso. I criminali, già prima dell'arresto di Calderon, di quel delitto hanno parlato sempre.

Per loro, per la mala romana, chi ha organizzato l'omicidio di 'Diablo' sarebbero stati Giuseppe Molisso e Leandro Bennato (boss di Casalotti ndr), con l'ok di Michele Senese e l'aiuto di un quarto uomo, Alessandro Capriotti, detto anche 'er Fornaro' o 'er Miliardero'. Il nome dei quattro è sul registro degli indagati. Al momento i mandanti dell'omicidio dell'ex capo degli Irriducibili della Lazio non sono noti.