La vendetta dopo l'omicidio di Diabolik: i piani (falliti) per uccidere i Re di Casalotti e Tor Bella Monaca

Chi ha voluto la morte di Fabrizio Piscitelli, il 'Diabolik' capo ultrà della Lazio e narcotrafficante di Serie A ucciso nell'agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti, ancora non si sa. Ma quel delitto, secondo la procura di Roma, non sarebbe stato un omicidio casuale o legato a motivi transitori, ma un omicidio nato in un "contesto di contrapposizioni", in un contesto "criminale associativo".

Una morte voluta, pianificata. Il processo che vede imputato Raul Esteban Calderon accusato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi racconterebbe, secondo investigatori e inquirenti, infatti una realtà criminale romana di alto livello.

L'informativa

Nel processo davanti alla terza Corte d'Assise, il pm Mario Palazzi, titolare del procedimento insieme alla collega Rita Ceraso, ha depositato agli atti un'informativa di 200 pagine redatta dai carabinieri del nucleo investigativo e dalla squadra mobile che ricostruisce il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio di Diabolik.

''Un delitto avvenuto con una modalità eclatante'', ha ricordato Palazzi. Di fatto 'Diablo', un nome noto nel mondo ultras e dello spaccio, è stato ucciso nel territorio che conosceva meglio, quello che - tra le altre cose - è casa anche di Michele Senese detto 'O Pazz', numero uno della Camorra romana e in passato molto vicino a Piscitelli.

Le vendette andate male

Nella ricostruzione del magistrato Palazzi fatta in aula sono emersi rapporti tra il gruppo degli albanesi guidati da Elvis Demce e quello degli Irriducibili che cercarono dopo il delitto di reperire notizie sull'agguato a Piscitelli. Vendette che, per diversi motivi, non andarono a conclusione. Tutti volevano sapere chi avesse voluto quella morte. Chi aveva fatto uccidere un capo, un amico. Una lunga scia di sangue che costò la vita a Shehaj Selavdi, noto come 'Simone', morto a Torvajanica. Raul Esteban Calderon è accusato anche di quel delitto.

D'altronde, questo lo racconta la storia romana, a quell'omicidio seguì una lunga scia di sangue, il tentato omicidio di Leandro Bennato, numero uno dei narcos di Casalotti e finito al centro delle cronache per quella storia del quintale di cocaina rubato, e la pianificazione del fallito attentato a Giuseppe Molisso, Re dei narcos di Tor Bella Monaca, che sta scontando una condanna per duplice tentato omicidio e il braccio destro, e anche quello armato, del boss Michele Senese.

Un legame così stretto che secondo qualcuno Molisso sarebbe l'erede al trono criminale, che secondo qualcuno sarebbe dovuto spettare invece a Piscitelli. Bennato e Molisso, in sostanza, nel corso degli anni si sarebbero accordati, messi insieme, e provato a scalzare in tutti i modi gli affari che Diabolik aveva messo in piedi insieme ai suoi sodali e a tanti amici albanesi.

Le rivelazioni dei fratelli Capogna

Il materiale che la procura vuole far entrare nel processo emergerebbe anche dalle conversazioni acquisite dalle chat skyecc e dalle dichiarazioni rese dai fratelli Fabrizio e Simone Capogna, ''fortemente inseriti - sottolinea Palazzi - nel narcotraffico romano'', ora collaboratori di giustizia che i pm hanno chiesto vengano sentiti in aula.

Proprio Fabrizio Capogna, che insieme al fratello hanno aiutato a ricostruire le dinamiche dell'omicidio di 'Barbetta', Andrea Gioacchini, voluto da Ugo Di Giovanni, detto 'Cash', anche lui vicino ai Senese, ha raccontato di avere visto il video delle torture seguite al sequestro di Gualtiero Giombini, l'uomo che custodiva 107 chili di cocaina per conto di Leandro Bennato.

Personaggi che Fabrizio Capogna conosce tutti. In passato, il broker della droga era rimasto coinvolto in indagini che lo avevano visto protagonista anche della banda di Fabrizio Piscitelli. Senza dimenticare i rapporti con Antonio Gala e con il boss Giuseppe 'Peppe' Molisso. Poi gli affari con gli albanesi, quelli della banda di Arindi Boci, detto Rindi e Glend Burhanaj detto Qorri e con Bardi Petrit, pugile dilettantistico albanese, detto 'Titi', amico di Elvis Demce, personaggio di spicco della Gomorra albanese. Insomma, uno che quando parla - come sanno gli investigatori - va ascoltato.

Ascoltati due investigatori

Nel corso dell'udienza per il processo sull'omicidio di Diabolik, inoltre, sono stati ascoltati come testimoni due investigatori del Gico della Guardia di Finanza su due operazioni 'Grande Raccordo Criminale' e 'Brasile Low Cost'. ''Piscitelli nell'operazione Brasile low cost non risulta tra gli indagati mentre per quella 'Tom Hagen' sulla cosiddetta 'pax mafiosa' - ha detto uno degli investigatori - se non fosse stato ucciso, avrebbe risposto di concorso esterno in associazione mafiosa''. In quell'indagine Diabolik si accordò con Salvatore Casamonica per evitare una guerra a Ostia.