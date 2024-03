Travolto mentre era in bici. Gravissimo il personal trainer di Meloni e Totti

Lotta tra la vita e la morte Fabrizio Iacorossi, l’uomo che ieri sabato 30 marzo è stato investito ad Ostia. Il personal trainer 44enne era a bordo della sua bicicletta quando una macchina lo ha travolto lungo la litoranea all'altezza di Villaggio Tognazzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il X Gruppo della Polizia Locale.

Fabrizio Iacorossi investito mentre era in bici

L'uomo che conduceva l'auto, risultato negativo all'alcol test, si è fermato immediatamente per soccorrere il ciclista dopo l’impatto violento sull’asfalto. Iacorossi è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza al San Camillo dove si trova in prognosi riservata. Avviate indagini per accertare la dinamica.

Il personal trainer di Totti e Meloni

Iacorossi è molto noto a Roma. Personal trainer della premier Giorgia Meloni, allena anche nella Totti Sporting club, la squadra di calcio a 8 dell’ex capitano giallorosso.