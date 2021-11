Fabrizio, morto mentre lavorava su un campo da padel: tre indagati per omicidio colposo

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla procura di Roma per la morte di Fabrizio Guarnieri , l’operaio di 41 anni precipitato mentre montava la copertura di un campo da padel al Tennis Club Kipling di via dei Cantelmo, zona Casetta Mattei.

Si tratta dei tre responsabili del cantiere in cui l’uomo lavorava, indagati per omicidio colposo: un atto dovuto da parte della procura per fare chiarezza sulla dinamica della tragedia, su cui indagano i carabinieri. Guarnieri è caduto da un’altezza di circa tre metri mentre si trovava su un trabattello, una sorta di ponteggio mobile, leggero, usato per interventi a mezz’aria. E i primi accertamenti hanno evidenziato che mentre lavorava non indossava il casco né l’imbracatura: quando è caduto dal ponteggio, a testa in giù, l’impatto con il suolo è stato violentissimo. Portato d’urgenza all’ospedale San Camillo, è morto poche pore dopo un delicato e purtroppo vano intervento chirurgico.

Nelle prossime ore il medico legale effettuerà l’autopsia finalizzata ad accertare l’esatta causa della morte, mentre agli inquirenti è affidato il compito di accertare l’assenza delle protezioni e di capire anche se il trabattello abbia ceduto o si sia spostato, o se Guarnieri abbia perso l’equilibrio mentre lavorava a tre metri d’altezza per montare la copertura del campo.

La sua morte intanto rinfocola la polemica sulla piaga delle morti bianche: lunedì, soltanto 24 ore prima di Fabrizio, a perdere la vita è stato Catalin Dragos Purda, operaio di 41 anni scivolato dall'impalcatura installata al secondo piano di una palazzina di piazzale Gregorio VII, a due passi dalla basilica di San Pietro. Da inizio anno solo a Roma sono stati 39 i morti sul lavoro.