Roma Uno: assolto l'imprenditore Fabrizio Coscione

Assolto dall'accusa. L'imprenditore Fabrizio Coscione indagato per una presunta bancarotta fraudolenta per il crac della emittente televisiva Roma Uno.

Come si legge una nota sulla sentenza dell'assoluzione: "In data 21 marzo 2024 il Tribunale di Roma 9^ Sezione Penale con Sentenza pronunciata in composizione collegiale, proprio all’esito del processo per bancarotta originato dal fallimento della Società Roma Uno, così statuiva “Visto l’art. 530 c.p.p. assolve Coscione Fabrizio dal reato rispettivamente ascritto perché il fatto non sussiste”.