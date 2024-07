Lo 'Squalo' Capogna, parla il super pentito e i Re della droga di Roma tremano: "Non ci sono amici"

I Re della droga di Roma tremano. Fabrizio Capogna detto lo 'Squalo' sta parlando. Il super pentito, uno di quelli che nella Capitale non si vedevano da tempo, è stato ascoltato in una testimonianza fiume durante il processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli 'Diabolik'. Capogna ha ricostruito il "suo" romanzo criminale, i rapporti e i meccanismi delle piazze di spaccio della Capitale dove ha mosso i primi passi giovanissimo, gli 'scavalchi' di chi voleva imporsi sugli altri come miglior fornitore, le rapine, i tentativi di sequestro, le minacce anche di morte per gli affari legati alla droga.

"Sentivo la mia vita in pericolo. Conosco lo schifo nel mondo della droga, dove non ci sono amici e non esistono sentimenti", ha detto l'uomo che a Tor Bella Monaca, il supermercato della droga di Roma, ha inventato proprio il 'metodo Capogna' descritto in questo articolo dove sottolineavamo come Fabrizio e il fratello Simone stanno facendo tramare i narcos romani.

Capogna, da ottobre 2023 diventato collaboratore di giustizia insieme a suo fratello Simone. Lunedì primo luglio, collegato con l'aula bunker di Rebibbia da un sito riservato, ha risposto come testimone assistito alle domande del pm Francesco Cascini, uno dei titolari insieme alla collega Rita Ceraso del procedimento che vede imputato l'argentino Raul Esteban Calderon, accusato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi, per l'omicidio di Diabolik'.

Gli inizi e i rapporti

Fabrizio Capogna è partito dagli inizi: "A 18 anni lavoravo in una piazza di spaccio e sono arrivato ad averne una tutta mia". Quindi ha raccontato i suoi rapporti con personaggi come Leandro Bennato, Giuseppe Molisso, come l'albanese Lolli un grosso fornitore con base ad Amsterdam, e come Elvis Demce dicendo che "voleva fare il padrino, parlava 'a questo gli bruciamo questo', non mi piaceva".

Di Lolli, invece, Capogna ha detto che "offriva il prezzo più vantaggioso per la cocaina, facevamo 100-120 chili al mese, lavoravamo con mezza Roma, da Tor Bella Monaca a Magliana, ho lavorato con tutti".

"Giuseppe Molisso lo conoscevo di nome, poi ho condiviso la cella con lui. Eravamo diventati amici e avevamo un bellissimo rapporto", ha ricordato Fabrizio Capogna che descrive diversamente, invece, quello con Leandro Bennato: "Gli davo la droga, dopo è diventato quello che è diventato. Mi aveva proposto di prendere da lui la droga, ma io stavo bene come stavo e allora ha iniziato a fare il prepotente, con insistenze sempre maggiori, mi diceva 'che fai lavorare l'albanese?'. A me Bennato non è mai piaciuto, io ero un tipo per il business e non per le discussioni".

La rapina

Rapporti tesi che sfociano in una rapina che Capogna colloca tra il 2017-2018 di 10 chilogrammi di cocaina da parte di tre persone, i fornitori di Molisso e Bennato. Capogna racconta che va a un appuntamento per la compravendita della droga e trova Aldo, un albanese (in contrasto con Lolli) e altri due: "Mentre aprivano pacchi con la droga hanno tirato fuori le armi, un Ak47, una pistola e un coltello. Mi hanno detto che non ce l'avevano con me, ma con Lolli che aveva fatto uno 'scavalco'. Io e mio fratello a quel punto siamo andati via, e loro hanno portato via cocaina e soldi. Si parlava di 260mila euro non di mille euro. Poi quando ho avuto modo poi di parlare con Molisso mi ha detto che lui non aveva preso una lira anzi si era messo in mezzo per evitare che mi facessero del male".

Una rapina confermata anche dal fratello di Fabrizio Capogna, Simone anche lui collaboratore, nel corso della sua testimonianza poi aggiunge: ''Molisso diceva che Roma doveva rimanere in mano ai romani''. Nel 2019 il cambio di fornitore. ''Mi sono messo in società con un altro soggetto (al momento latitante), facevamo anche 50 chili a settimana". Oltre allo 'Squalo' riforniva "anche Bennato, i pachistani, Fabrizio Fabietti (il braccio destro di 'Diabolik'), con Dorian Petoku. Lui era molto amico di Piscitelli tanto che lui e un'altra persona picchiarono Calderon in carcere".

Gli intrecci criminali

Nella sua testimonianza Capogna ha spiegato anche di aver saputo come i rapporti tra suo cugino, Petoku, altri della cerchia vicina a Piscitelli e Molisso si erano deteriorati ritenendo "Molisso e Bennato i mandanti dell'omicidio di Piscitelli". A loro sarebbero state indirizzate delle lettere minatorie in carcere, sempre secondo quanto Capogna avrebbe appreso da uno degli Irriducibili.

Con Bennato dopo la rapina "non ho più voluto dargli il mio contatto mentre con Molisso ho continuato ad avere sempre rapporti. Io avevo un telefono SkyEcc e EncroChat e lì scambiavo messaggi con Molisso, con lui - ha riferito Fabrizio Capogna - avevamo pianificato l'omicidio dei fratelli Costantino che aveva avuto discussione sia con il nipote di Molisso e con mio fratello. Ma io sono stato arrestato prima. Quando c'è stato il tentato omicidio ai figli del 'Verdura' sapevo chi era la mente ma non sapevo chi fosse l'esecutore", ha raccontato ancora Capogna. (Per il tentato omicidio dei fratelli Costantino sono stati condannati in primo grado Molisso e Calderon ndr).

La collaborazione

L'epilogo della sua attività e l'inizio della collaborazione arriva nell'autunno 2023. Sei persone picchiano Capogna: ''Erano stretti collaboratori di Molisso e Bennato. Volevano portarmi via, e la mia ex compagna vedendo delle sirene disse 'le guardie, le guardie' e sono andati via. Avevo paura e ho deciso di collaborare, avevo paura che mi ammazzassero. Sapevo di cosa erano capaci".