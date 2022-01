Fabiola Moretti, l'ex del boss della Banda della Magliana arrestata (di nuovo) per traffico di droga

Rimediava la droga attraverso i suoi contatti, ormai definiti nel corso degli anni, mettendo a disposizione le sue "conoscenze" a servizio di due bande dello spaccio che vendevano cocaina, hashish e marijuana nelle piazze di Roma sud, tra le vie dei palazzi popolari di Santa Palomba. Tra le 21 persone finite nei guai nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Pomezia e della stazione del Divino Amore, c'è anche Fabiola Moretti, nome noto alle cronache di Roma in quanto ex compagna di Danilo Abbruciati, boss della banda della Magliana e ex compagna di Antonio Mancini, detto l'Accattone.

Mancini e Moretti, hanno avuto insieme una figlia. Anche lei nome noto alle forze dell'ordine e finita, come la madre, nei guai. La ragazza, 28 anni, era una delle pusher attive nello spaccio nel 'fortino' - così noto a chi frequenta il quartiere - di via dei Papiri. A dividersi gli affari due gruppi. Uno gestito da un 32enne detto 'Er Faina' che anche dal carcere riusciva a dare le sue direttive. L'altro, invece, con a capo 'Chicco' che contava sulla sua famiglia e su "vecchie volpi" dello spaccio di droga, tra cui anche Fabiola Moretti, detta 'Zia'.

Le "mozzarelle" stupefacenti

L'ex compagna del 'Camaleonte' e di 'Accattone' della banda della Maglia, secondo il gip Roberto Ranazzi che ha firmato l'ordinanza dell'operazione condotta dai carabinieri, "si distingue, perché pur appartenendo al gruppo che fa capo 'Chicco', si adopera per le forniture anche del gruppo che fa capo de 'Er Faina'". In una conversazione intercettata si sente Moretti che si impegna ad acquistare "65 euro di latticini".

Il riferimento alle "mozzarelle" è ripetuto più volte. In un altro stralcio si legge come le mozzarelle, le deve consegnare un ragazzo alla madre ("fattele dare, me le facesse trovare gia pronte"). La donna, poi, si deve impegnare a "reggerle", se il ragazzo "si sposta". Secondo quanto emerge, sarà quindi Moretti a portare le "mozzarelle buone" alla donna se le trova. "Una conversazione surreale", secondo gli inquirenti "anche riguardo la cifra indicata: 65 euro di mozzarelle, che sarebbero riferiti ad un acquisto di ben 13 chili di latticini, Una quantità spropositata, rispetto alle necessita di consumo famigliare ed alla stessa disponibilità commerciale giornaliera". Secondo chi indaga "che si tratti di droga non vi davvero nessun dubbio".

L'esperienza di Fabiola Moretti

Non solo. Moretti, come spiegano gli investigatori, ha diversi canali di rifornimento, alcuni anche a Napoli. Lo si comprende da diverse conversazioni con un'altra sua amica che attende "belle notizie". In Campania, Moretti si attiva per comprare cocaina e "pongo", inteso come hashish, che soffre di un "inverosimile aumento di prezzo di mercato". Dalle indagini, il ruolo di Moretti appare più che attivo, come vera e propria intermediaria nelle trattative e nei pagamenti tra il gruppo di Santa Palomba e i fornitori di Napoli.

Per descrivere al meglio l'esperienza criminale di Moretti, nelle pagine dell'ordinanza si fa riferimento anche ad un fatto del novembre del 2019 quando l'allora 64enne, fu arrestata perché trovata cocaina e soldi sospetti. La donna chiamò la figlia con tono adirato perché, nella successiva perquisizione che i carabinieri avevano fatto, trovarono la ragazza con tre bilancini e lei se lo sarebbe dovuta aspettare. In un altro stralcio di conversazione intercettata, si nota come Moretti spiega come una partita di cocaina se pagata cash subito costi 29mila euro ("perché me fa un prezzo di favore") mentre dopo, con pagamento differito, si arriva a 35mila.

In sostanza, secondo gli inquirenti, 'Zia' Moretti era "pronta alla collaborazione con entrambi i gruppi di Santa Palomba" e a sua volta era direttore di un proprio entourage a base famigliare, con il genero e la figlia. Moretti "si prodiga per recuperare forniture di stupefacenti a entrambe le associazioni". Leader del suo gruppo, "vive del narcotraffico del quale ne fa una professione, tanto da essere protetta da un sistema di video sorveglianza" in mancanza del quale afferma di "non voler restare nella propria abitazione con il rischio di farsi carcerare". Forse perché una perquisizione a sorpresa potrebbe farla cogliere con le mani in pasta. Ed effettivamente, come spiegano gli inquirenti, così è poi accaduto.