Assalto "nero" alla Cgil, arrestato militante di Forza Nuova: deve scontare 5 anni e 4 mesi

Fabio Corradetti, militante di Forza Nuova, vicino agli ambienti ultras delle tifoserie capitoline e figlio della compagna di Giuliano Castellino, è stato arrestato ieri dalla polizia.

Gli agenti della Digos di Roma sono intervenuti dopo la decisione dei giudici della VI Sezione penale della Cassazione, che hanno confermato per lui la condanna a 5 anni e 4 mesi in relazione all'assalto alla sede della Cgil avvenuto il 9 ottobre 2021 e alle violenze avvenute nel centro della Capitale in quell'occasione.

Corradetti in particolare venne arrestato in flagranza dalla Digos dopo i violenti scontri su via del Corso, in prossimità del palazzo del Parlamento. Le indagini condotte dalla Digos, coordinate dalla Procura di Roma, hanno permesso di cristallizzare le responsabilità di Corradetti, confermate dalla decisione della Suprema Corte, che ha rigettato il ricorso della difesa.

Per quei fatti sono stati condannati a otto anni e mezzo di reclusione il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e l'ex Nar Luigi Aronica, e a otto anni e 7 mesi Giuliano Castellino.