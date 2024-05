"Non ho soldi per mangiare": 91enne la invita a pranzo e lei lo rapina di 900 euro

Mosso dalle buone intenzioni ha scelto di aiutare una mendicante che stava facendo l'elemosina alla stazione Termini. Lei, una donna di 34 anni, le aveva detto di non avere soldi nemmeno per mangiare raccontandole la sua storia e così lui, un anziano di 91 anni che vive nel quartiere Esquilino, spinto dalla compassione, ha voluto invitarla a pranzo. Peccato che la donna ha pensato bene di rapinarlo, per poi fuggire.

A ricostruire quanto successo sono stati gli agenti della polizia di Stato che hanno raccolto la denuncia dell'anziano, seppur sotto choc. L'uomo ha raccontato di aver invitato la 34enne, cittadina italiana, a pranzare con lui a casa sua.

Una volta a casa, però, la donna ha iniziato a girovagare nell'appartamento e a rovistare all'interno dei cassetti e degli indumenti. Vista la situazione il 91enne l'ha invitata, più volte, a lasciare l'appartamento, scatenando però la reazione violenta della 34enne che ha afferrato un coltello e lo ha minacciato, scappando poi dall'appartamento dell'Esquilino rubando 900 euro in contanti dal cassetto di un mobile.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alle immagini di videosorveglianza presenti, poche ore dopo hanno rintracciato la donna in via Amendola, nei pressi di un portone. Bloccata, è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina aggravata ed è stata portata a Rebibbia, accusata del reato di rapina aggravata. La procura, nei suoi confronti, ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida della misura e l'adozione della custodia cautelare in carcere.