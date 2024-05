L'ex hotel occupato dove i latinos nascondono i bottini delle metro. "Qui girano anche alcol e droga"

Dosi di hashish, crack e marijuana, alcol consumato a tutte le ore del giorno, musica ad alto volume la notte, urla, che sanno spesso di litigate, e alcune stanze piene di smartphone e prodotti hi-tech rubati perlopiù nelle metropolitane di Roma. Benvenuti nell'ex hotel di Cinecittà, via Eudo Giulioli.

Una struttura ormai abbandonata e occupata da anni da gruppi di sudamericani. Peruviani e cileni, in gran numero, poi qualche cubano e qualche ecuadoregno. Sono soprattutto donne e uomini di queste nazionalità che ormai vivono lì.

Residenti stanchi

I cittadini sono esasperati tanto che nelle chat di quartiere e tornato d'attualità un video di circa 10 minuti dove si vedono alcune donne picchiarsi e urlare in strada.

Qualcuna è "armata" di bastoni, altre di cinghie. Qualcuna prende per i capelli la rivale, un'altra a cazzotti. Scene vecchie che, tuttavia, secondo i residenti del quartiere raccontano la realtà. Al numero unico per le emergenze, nell'ultimo anno, sono state quasi all'ordine del giorno le chiamate per schiamazzi e liti dovute, soprattutto, all'esagitazione da alcol e droghe. Ancora, nei filmati amatoriali dei cittadini si vede anche la presenza di qualcuno sui terrazzi, forse proprio per nascondere una attività di spaccio.

Droga nell'ex hotel

Che circoli la droga nell'ex hotel lo hanno detto anche alcuni controlli delle forze dell'ordine. A novembre del 2023, per esempio, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Casilina fermarono un 28enne cubano. L'uomo, inseguito dai militari, è stato bloccato mentre tentava di rifugiarsi all'interno dell'ex hotel Cinecittà.

La successiva perquisizione nella sua stanza ha portato al rinvenimento e al sequestro di decine di dosi di droga, tra hashish, crack e marijuana, nonché di un bilancino di precisione. Durante quell'arresto tre suoi amici furono identificati e risultati irregolari sul territorio nazionale.

Alcol a fiumi

Non solo droga, ma anche alcol in eccesso. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio scorso, una donna peruviana di 63 anni, ubriaca, ha perso l'equilibrio cadendo da due metri d'altezza. Soccorsa, è stata portata in codice rosso in ospedale riportando la frattura delle costole.

Lì, oltre il 118, andarono le volanti e gli agenti del commissariato della Romanina della polizia di Stato. E ancora, la scorsa settimana, intervennero invece i vigili del fuoco per un incendio di rifiuti. Come sottolineato più volte dai residenti, d'altronde, la rampa del garage dell'ex hotel sarebbe stata trasformata a discarica.

La refurtiva delle metro

Ma non c'è solo spaccio e degrado. Nelle stanze dell'edificio occupato in via Eudo Giulioli sarebbero stati trovati anche smartphone e altri oggetti rubati dai gruppi di latinos nelle metro di Roma. Una base della ricettazione, quindi, sulla qualche chi indaga non vuole troppo sbilanciarsi.

Così come i residenti che hanno raccontato lo scenario dentro e fuori l'ex hotel: denunciare sì, ma senza mettere nome e cognome. La paura di ritorsioni c'è e la convivenza è divenuta impossibile per chi abita in zona.

Come l'ex Romanazzi

Di certo di questi temi se n'è parlato giovedì 30 maggio durante il comitato di ordine e sicurezza in prefettura. Al tavolo c'era anche il VII municipio. Tra i punti toccati anche la scarsa presenza di forze dell'ordine e la volontà di trovare presto una soluzione all'occupazione.

Un presidio di carabinieri, poliziotti o agenti della polizia locale sarebbe un primo passo in vista di una soluzione definitiva. Un modo anche per rassicurare la cittadinanza. Non è escluso che nei prossimi giorni venga adottato lo stesso iter utilizzato per l'ex officine Romanazzi, prima con un censimento e poi con uno sgombero per liberare l'immobile.

"Gualtieri se ne lava le mani"

Situazione dell'immobile del Tuscolano sul quale è intervenuto anche il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, cui numerosi cittadini si sono rivolti per protestare ed esprimere la propria preoccupazione: "Mentre il Campidoglio butta la palla in calcio d'angolo e, di fatto, se ne lava le mani, nell'ex hotel Cinecittà di via Eudo Giulioli gli occupanti abusivi continuano a creare il panico generando allarme in tutta la zona. L'ultimo episodio riguarda una donna peruviana caduta nella tromba degli ascensori per motivi ancora da accertare. In un contesto in cui alcol, droga e festini notturni, rumori, violenza e degrado rappresentano la normalità, troppi e gravi sono i pericoli cui sono esposti ogni giorno i cittadini. Finora non sono serviti a nulla gli allarmi e le proteste dei regolari residenti di via Giulioli, famiglie che hanno più volte denunciato l'estrema gravità della situazione”.

“Ma il Sindaco, evidentemente, è troppo impegnato a visitare cantieri, per poi postare video su Instagram, per dedicare cinque minuti a Cinecittà, che appare lontana dagli occhi e dal cuore del primo cittadino. Gualtieri - prosegue Santori - anziché indispettirsi quando qualcuno osserva che accoglienza e tolleranza non possono travolgere i cittadini annullandone libertà e diritti, sgomberi immediatamente la struttura e restituisca ai romani sicurezza, decoro, igiene, quiete e legalità perseguendo gli occupanti irregolari”.