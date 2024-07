Indagato un ex dipendente dell'Asl Roma 1: voleva vendicarsi dell'ex azienda con un attacco hacker

Voleva vendicarsi contro la sua ex azienda preparando un attacco ai sistemi informatici. Gli investigatori della polizia postale e per la sicurezza cibernetica hanno eseguito una perquisizione domiciliare e informatica a carico di un uomo, ex dipendente dell’Asl 1 di Roma, ritenuto responsabile dell’accesso abusivo ai sistemi informatici dell’azienda sanitaria locale, avvenuto lo scorso novembre.

La polizia postale, in una nota, ha spiegato che grazie al lavoro degli esperti del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic), attraverso le analisi tecniche compiute, è riuscita a trovare, all’interno del personal computer dell’indagato, un file contenente le credenziali di accesso e le configurazioni dei sistemi informatici dell’Asl Roma 1. L’obiettivo, secondo quanto ricostruito, era quello di preparare successivi attacchi informatici. Ora l’uomo dovrà difendersi dall’accusa di accesso abusivo a sistemi informatici.

Il fatto, spiega la polizia, sarebbe legato a una ritorsione nei confronti dell’azienda pubblica dove l’uomo è stato impiegato per anni come informatico.