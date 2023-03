Per l'ex capo della squadra mobile Roma "non "è una città mafiosa e violenta"

"Roma non è assolutamente una città mafiosa e violenta". Francesco Rattà, ex capo della Squadra Mobile di Roma, da due giorni nominato Vicario del Questore della Capitale, sposa la linea già abbracciata dal sindaco Roberto Gualtieri. Gli omicidi, le gambizzazioni i sequestri di persone che in questi giorni hanno riempito le pagine della cronaca cittadina di fatto non restituiscono un clima di mancata sicurezza.

Lo scenario romano

Secondo Rattà, d'altronde, gli episodi degli ultimi mesi raccontano di uno spaccato criminale di medio basso livello, di scarsa attitudine alla malavita: "Quando c'è un equilibrio tra le compagini criminali i traffici di droga funzionano abbastanza bene, purtroppo, ma quando non si riesce a fare attività di mediazione si arriva a regolamenti di conti. E infatti ci sono stati omicidi, tentati omicidi e gambizzazioni, ma non tutti i fatti di sangue sono riconducibili agli equilibri criminali".

Poi ancora: "Nella Capitale ci sono varie forme di criminalità, calabrese, siciliana e campana, come in tutte le città complesse. Però non mi sentirei di definire Roma una città violenta tenuto conto delle complessità e della grandezza: una metropoli pari alle dimensioni delle altre 9 città più grandi d'Italia".

Il lavoro della polizia

Rattà ha ricordato i suoi anni alla Squadra Mobile e i tanti casi risolti come il triplice omicidio di Prati dove a finire in carcere è stato Giandavide De Pau, arrestato a fine novembre e la strage di Fidene.

"Abbiamo lavorato anche per contestare le truffe agli anziani, lo spaccio di droga, le rapine e gli episodi di usura", ha spiegato. Quanto al nuovo ruolo da Vicario del Questore, l'ex dirigente della Mobile ha spiegato: "Sostituirò il Questore Carmine Belfiore quando per una qualsiasi ragione non sarà in sede. Mi occuperò, tra le altre cose, di ordine pubblico, del disbrigo affari interni e avrò poteri ispettivi".