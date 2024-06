Ex Borghetto degli artigiani: denunciati e allontanati 11 senza dimora

Una piccola comunità all'interno di uno spazio diventato un vero e proprio incubo per gli abitanti di via dell'Acqua Bullicante. Nell'ambito dei controlli straordinari disposti nella zona di Torpignattara, i carabinieri della compagnia Casilina hanno scoperto 11 senza dimora occupare abusivamente l'area. Non un blitz e neanche uno sgombero.

Gli undici (tre italiani, tre guineaiani, 3 bengalesi e un romeno) sono stati identificati, denunciati e allontanati. Dovranno rispondere di invasione di terreni e edifici.

Un'area, quella del borghetto degli artigiani, da tempo oggetto di denunce e periodicamente al centro delle cronache. Ribattezzato per anni il “borghetto degli artigiani”, oggi è un mix di occupazioni abusive e spaccio di droga. Un tracollo avvenuto negli ultimi cinque, sei anni, con la chiusura delle attività una dopo l’altra. Il fabbro, il falegname, il carrozziere. Oggi i piccoli casolari in pietra cadono a pezzi, mura di fortuna di un’occupazione abusiva dove si annidano degrado e criminalità. Qui a inizio 2023 è stato ritrovato il cadavere di un 40enne e nel tempo tante sono state le liti.

Si tratta di un'area che appartaneva alla criminalità organizzata, la banda della Marranella, finita sotto sequestro e quindi tornata al comune. Il progetto di riqualificazione è fermo da tempo e, nel frattempo, le occupazioni e le attività illecite al suo interno proseguono.