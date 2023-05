Evaso dal Pertini, trafficante di droga preso dopo 47 giorni di fuga

È durata 47 giorni la latitanza di Alessandro Martinelli, l'uomo di 49 anni che, condannato per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti faceva affari nella zona di San Basilio. Evaso l'8 aprile scorso dall'ospedale Sandro Pertini, dove era ricoverato, l'uomo è stato arrestato il 25 maggio scorso dal personale del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria - di Roma, con il supporto dei militari della stazione di Tor Bella Monaca.

La notizia dell'evasione non era stata resa nota. La cattura è maturata al termine di una articolata indagine coordinata dal dottor Ardigò della procura generale presso la corte d'appello di Roma e dal sostituto procuratore della DDA di Roma Margherita Pinto.

L'arresto è avvenuto nel quartiere di Tor Bella Monaca dove Martinelli aveva trovato rifugio grazie all'aiuto concreto di alcune persone che ne hanno favorito la latitanza. Alessandro Martinelli si nascondeva, secondo quanto appreso da RomaToday, in via Giacinto Camassei, in un appartamento, grazie all'aiuto di alcuni familiari e conoscenti. Era dal cugino. Ora anche la loro posizione è al vaglio. Alessandro Martinelli è stato rinchiuso nel carcere di Regina Coeli.