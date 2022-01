Lo cercano in casa ma era evaso dai domiciliari, 19enne trovato fuori dall'ospedale

Sono andati a casa sua alla Marranella dove doveva trovarsi agli arresti domicliari per notificargli un ordine di carcerazione. Del giovane non c'era però traccia. Così i poliziotti hanno cominciato le ricerche del 19enne appena evaso rintracciandolo poi nei pressi di un ospedale della Capitale dove lo hanno poi arrestato con l'accusa di evasione.

In particolare sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo di polizia, diretti da Moreno Fernandez, a chiudere il cerchio attorno al 19enne romano. Il giovane si era infatti allontanato dalla sua abitazione di via Lodovico Pavoni, dove era ristretto agli arresti domiciliari. Cominciate le ricerche i poliziotti lo hanno quindi scovato nell'area esterna dell'ospedale Sandro Pertini.

Identificato nel ricercato, alla domanda sul perché si trovasse nei pressi del nosocomio di via dei Monti Tiburtini il ragazzo non ha saputo fornire una spiegazione. Accompagnato negli uffici di polizia di via Tiburtina è stato quindi arrestato per evasione ed associato in carcere.