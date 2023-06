Evade mentre viene portato in carcere, latitante rintracciato a Termini

Era riuscito a evadere mentre lo stavano portando in carcere. Scappato la sua latitanza è durata meno di 24 ore. Il giovane, un 27enne nigeriano, è stato infatti scovato e arrestato dalla polizia alla stazione Termini.

Evaso scovato a Termini

I fatti nel corso della notte, quando i poliziotti, impegnati nel rafforzamento dei servizi di controllo nell'area della stazione, così come predisposto in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la prefettura, in linea con le direttive emanate dal ministro dell’Interno, hanno arrestato il giovane, gravemente indiziato del reato di rapina.

Gomitate agli agenti

L’uomo, vistosi in trappola dopo essere stato individuato in piazza dei Cinquecento da due pattuglie del reparto volanti e del commissariato Viminale, impegnate in controllo straordinario della zona, si è dato precipitosamente alla fuga verso via Manin. È quindi partito l’inseguimento, conclusosi solo nei pressi di via Napoli dove gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo che, in un estremo tentativo di resistenza, ha provato a liberarsi sferrando gomitate agli agenti.

L'arresto dell'evaso dal carcere di Latina

Proprio grazie all'aumento dei controlli nell'area di Termini e dell'Esquilino, nei giorni scorsi era già stato fermato e arrestato dagli agenti di via Farini un cittadino di origini egiziane, Dahy Ehab Mahrous Abouelela, evaso domenica scorsa dal carcere di Latina. Individuato alla stazione venne poi bloccato alla fermata Colosseo della linea B della metro.