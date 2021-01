Evade i domiciliari per rubare denaro in uno stabilimento balneare

La segnalazione indicava un uomo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico allontanatosi dall'abitazione dove stava scontando la sua pena detentiva. Sulle tracce dell'evaso si sono quindi messi gli agenti di polizia che lo hanno fermato poco dopo in strada dove aveva appena fatto una visita notturna ad uno stabilimento balneare di Fiumicino.

La segnalazione al commissariato locale del Comune aeroportuale è arrivata poco dopo l'1:00 di stanotte. Messisi alla ricerca dell'evaso gli agenti lo hanno poi rintracciato e fermato poco dopo in via Giorgio Modugno accertando come lo stesso fosse entrato poco prima in uno stabilimento dove aveva rubato poche centinaia di euro dal fondo cassa.

L'uomo, un 40enne romano, è stato quindi arrestato per evasione e furto aggravato.