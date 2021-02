Scappa dalla finestra per sfuggire all'arresto: rincorso e bloccato dai poliziotti finisce in carcere

Insofferente agli arresti domiciliari un 25enne cileno, durante il mese di gennaio è evaso diverse volte da casa e così l’Autorità Giudiziaria ha emesso a suo carico un ordine di custodia cautelare in carcere, delegando la Polizia di Stato per l’esecuzione del provvedimento. Quando gli investigatori del X Distretto Lido di Roma” diretto da Antonino Mendolìa, sono andati ad arrestarlo per portarlo in prigione, l’uomo ha iniziato ad insultarli e poi, con mossa fulminea, si è lanciato fuori dalla finestra del suo appartamento al primo piano.

Senza pensarci due volte gli agenti lo hanno inseguito uscendo dalla stessa finestra e lo hanno rincorso facendo lo slalom tra le macchine che passavano e scavalcando cortili e recinzioni.

Una volta raggiunto, il 25enne, che annovera numerosi precedenti, ha iniziato a tirare calci e pugni ai poliziotti per guadagnare nuovamente la fuga ma è stato bloccato ed arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo oltreché denunciato per evasione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.