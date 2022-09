Evade dai domiciliari per amore, condannata ad 8 mesi

E' evasa per amore dal suo appartamento in provincia per andare dal fidanzato a Roma. L'evasione sentimentale è costata però l'arresto ad una 46enne, fermata dai carabinieri della stazione di via Parasacchi intervenuti nel pomeriggio di giovedì in una palazzina di viale Santa Rita da Cascia, a casa del compagno. La donna era però ristretta alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel suo appartamento a Pomezia.

Secondo quanto si apprende la 46enne era uscita dalla sua abitazione alle 8:00 per recarsi ad un Serd sulla via Casilina, zona Giardinetti. Una volta uscita alle 10:00 invece di tornare a casa a Pomezia è andata nella periferia est della Capitale a trovare il fidanzato.

Fermata dai militari della stazione di Tor Bella Monaca in flagranza di reato è stata processata per direttissima e condannata ad 8 mesi di reclusione.