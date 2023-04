Evaso per amore: trovato in auto con la fidanzata, è la terza volta in poche settimane

Evaso per amore. Una fuga per stare insieme alla sua fidanzata, la terza in poche settimane. A trovarlo in strada per l'ennesima volta i carabinieri della compagnia di Pomezia che hanno poi arrestato il 41enne romano, già sottoposto agli arresti in regime di detenzione domiciliare, gravemente indiziato del reato di evasione.

In particolare, i militari dell’aliquota radiomobile, transitando nel comprensorio di case popolari di via Ugo La Malfa - a Pomezia - hanno notato l’uomo che, in violazione del provvedimento restrittivo della libertà personale cui era sottoposto, si aggirava insieme alla fidanzata a bordo di un’auto, tentando anche, alla vista dei carabinieri, di allontanarsi ad alta velocità.

Il rapido intervento dei militari ha consentito di bloccare e arrestare il 41enne. L’uomo, non è nuovo a questo tipo di reato infatti, risulta già arrestato altre due volte per evasione, alla fine del mese di marzo e agli inizi del mese di aprile, quando i carabinieri dell’aliquota radiomobile lo avevano sorpreso in entrambe le circostanze fuori dal proprio domicilio.