Taglia braccialetto elettronico, poi rinchiude la nonna in una stanza e evade

Evasione dagli arresti domiciliari, sequestro di persona, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Queste le accuse con le quali è stato arrestato un 29enne di Ostia che dopo aver tagliato il braccialetto elettronico ha rinchiuso la nonna in una stanza rubandole il telefono cellulare.

L'evasione è avvenuta alle 8:00 di mercoledì mattina a Ostia. Il ragazzo, che si trova agli arresti domiciliari in una casa del litorale dove vive con la nonna, ha però tagliato il braccialetto elettronico. Poi, cosciente del fatto che l'anziana nonna avrebbe chiamato le forze dell'ordine per evitargli altri guai, ha pensato bene di risolovere il problema chiudendola a chiave in una stanza dell'appartamento. Al fine di evitare problemi le ha quindi rubato il telefonino ed è evaso.

Faccia nota alle forze dell'ordine una volta in strada è stato però riconosciuto da una pattuglia di polizia del X distretto Lido. Fermato non senza difficoltà gli agenti hanno poi ricostruito l'accaduto, andando a liberare la nonna sequestrata che, a parte lo spavento, non ha riportato conseguenze.