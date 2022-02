Evade dai domiciliari a Fiano Romano e rapina farmacia della Roma 'bene'

È evaso dei domiciliari che sta scontando nella sua abitazione di Fiano Romano, poi ha raggiunto Roma e rapinato una farmacia in zona Salario. Nuovi guai per un ragazzo romano di 24 anni, arrestato dai carabinieri della stazione di San Basilio.

Il ragazzo era stato sorpreso lunedì in via di Ponte Mammolo dopo non aver rispettato gli arresti domiciliari. Nel corso degli accertamenti successivi, gli investigatori dell'Arma hanno avuto notizia di una rapina commessa poco prima, in una farmacia della zona di piazza Vescovio. La descrizione dell'autore del colpo è parsa subito compatibile con gli abiti e le caratteristiche fisiche del 24enne evaso.

Dopo aver visionato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della farmacia, i carabinieri, oltre a denunciarlo per l'evasione, hanno proceduto nei confronti del giovane anche al fermo di indiziato di delitto con l'accusa di rapina aggravata per la rapina. L'indagato aveva con sé parte di farmaci e soldi appena rubati.

Il fermo di indiziato di delitto con l'accusa di rapina aggravata è stato convalidato dal gip ed è stato anche chiesto l'aggravamento della misura cautelare. Per cui il 24enne dai domiciliari è passato nel carcere di Civitavecchia.