Evade da domiciliari: preso dopo un incidente stradale sulla Pontina

Avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari ad Ardea, vicino a Roma. In realtà era in giro come se nulla fosse. A tradire un 31enne romano è stato un incidente stradale che lo ha coinvolto sulla via Pontina, all'altezza del chilometro 24.

L'uomo, che si trovava in auto con la compagna, è stato così arrestato per evasione, dopo un controllo, dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pomezia. A metterlo nei guai è stata una telefonata della suocera, allarmata per l'incidente occorso alla figlia e al genero. Questa mattina, il giudice monocratico ha convalidato l'arresto e disposto che in attesa del processo l'uomo andasse ai domiciliari