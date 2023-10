Evade dai domiciliari per rubare in un supermercato

Un 43enne romano ha evaso gli arresti domiciliari e ha fatto la spesa "gratis" in un supermercato di Acilia. Un furto che gli è costato però caro. L'uomo è stato prima sorpreso da un addetto alla vigilanza di supermercato di via Saponara mentre rubava prodotti per la casa e cibo dagli scaffali.

Poi li nascondeva nel suo zaino e successivamente. Dopo un tentativo di fuga è stato bloccato dai crabinieri oltre le barriere anti-taccheggio e trovato in possesso di diversi beni per un valore complessivo di 160euro. È accusato di furto aggravato ed evasione.