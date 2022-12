Evade dai domiciliari in Sicilia, fermato a Torre Angela con arnesi da scasso

Ha scelto di evadere dagli arresti domiciliari in Sicilia per venire a Roma. Qui, a bordo di una Fiat Cinquecento, ha insospettito gli agenti della polizia di Stato durante un normale controllo stradale, tanto che hanno deciso di fermarlo. Allo stop un 34enne catanese ha reagito cercando la fuga: fermata l'auto, ha aperto lo sportello ed è corso via a piedi.

A fermarlo definitivamente, dopo un breve inseguimento, gli agenti, finiti aggrediti dallo stesso 34enne. I fatti in via Agostino Mitelli, a Torre Angela, alle 19 di venerdì 16 dicembre. A seguito dell'aggressione i poliziotti hanno riportato ferite guaribili in 10 giorni.

Da accertamenti l'auto è risultata rubata. Al suo interno sono stati trovati numerosi arnesi atti allo scasso. Per tutte queste ragioni gli uomini del reparto volanti hanno arrestato l'uomo per evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.